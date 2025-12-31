Komoly hóesés jöhet a fővárosban – fontos figyelmeztetést adtak ki

A havazás Budapesten 2025. december 31-től, illetve 2026 első napjaiban is várható, a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint pedig akár jelentősebb mennyiségű hó is hullhat a főváros térségében. A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a síkossá váló utak miatt az autósok csak kifogástalan műszaki állapotú, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak – tájékoztat az MTI.

Havazás Budapesten: így zajlik a hóeltakarítás

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Közlekedési óvintézkedések a havazás idején

A társaság arra kéri a járművezetőket, hogy a havazással érintett időszakokban – jellemzően egy-két napig – lehetőség szerint a közösségi közlekedést részesítsék előnyben. Ez nemcsak a saját biztonságukat szolgálja, hanem a közúti forgalom zavartalanabb működését is segíti.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója szigorú prioritási sorrend alapján végzi a síkosságmentesítést.

Elsőként a hidakat, felüljárókat, autópályákat és a fő közlekedési útvonalakat tisztítják, ezt követik a közösségi közlekedési útvonalak, majd a kórházakhoz és rendelőkhöz vezető utak.

A mellékutak, beleértve a budai hegyvidéki szakaszokat is, csak a főutak rendbetétele után kerülnek sorra.

Fontos a lakosság együttműködése

A közműszolgáltató hangsúlyozza, hogy a hatékony hóeltakarításhoz a lakosság segítsége is szükséges. Az ingatlanok előtti járdaszakaszok síkosságmentesítése az ingatlantulajdonosok, illetve társasházak esetében a lakóközösségek feladata.

Emellett arra kérik az autósokat, hogy a hóeltakarító járműveket ne előzzék meg, és fokozott figyelemmel közlekedjenek a városban dolgozó közfeladatot ellátó munkatársak biztonsága érdekében.

