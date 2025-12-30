Budapest is kifehéredett - havazás lepte meg az országot

A kedd esti órákban több hullámban érkeztek hózáporok Magyarország fölé. Napközben elsősorban a keleti országrészben, Debrecen környékén alakultak ki intenzívebb csapadékgócok, estére azonban a havazás Budapesten is megjelent, több városrészben rövid idő alatt kifehéredett a táj - tájékoztat az Index.

Havazás Budapesten: rövid idő alatt kifehéredtek az utcák

Fotó: Illusztráció/Unplash

Hózáporok vonulnak át az országon

A meteorológiai megfigyelések szerint az éjszakai órákban újabb hózáporok alakulhatnak ki, amelyek nyugat–keleti irányban haladva érinthetik az ország középső sávját. A csapadék sávos jellegű, ezért nem minden térségben hullik majd hó, de ahol kialakul, ott rövid idő alatt látványos fehéredésre lehet számítani.

Az előrejelzések alapján a hózáporok főként az ország középső részén haladnak át, miközben dél felé fokozatosan gyengülhetnek és keskenyedhetnek. Tartós, összefüggő havazás nem várható, de a záporos jelleg miatt helyenként intenzív hóesés is előfordulhat.

Hó borította be Hajdú-Bihar vármegyét

Megérkezett a tél Magyarország keleti felébe. Kedd reggel a hó óriási pelyhekben kezdett hullni Hajdú-Bihar vármegyében, több településen is kifehéredett a táj, köztük Debrecenben is.



