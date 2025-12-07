Ezért mondanak ma egyre többen igent a házassági szerződésre

A házassági szerződés témája ma már nem tabuként jelenik meg, hanem olyan felelős döntésként, amely a közös jövő biztos alapjait teremtheti meg. Sok pár életében akkor kerül elő ez a lehetőség, amikor már stabil egzisztenciával, hosszú távú tervekkel vágnak neki a házasságnak. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szerződés nem a bizalom hiányáról, hanem a tudatos tervezésről szól – tájékoztat a Sonline.
Amikor a házassági szerződés kérdése felmerül
A pároknál gyakran előfordul, hogy a házasságkötés előtt – vagy akár utána – szeretnék tisztázni a jogi és anyagi kereteket. A sportpszichológusok szerint a feszültséget nem maga a szerződés, hanem az ezzel kapcsolatos félelmek okozzák.
Gyakori érzelmi háttérokok:
- Félelem az elköteleződés mértékétől,
- aggályok a romantika elvesztésétől,
- korábbi csalódások hatása,
- pénzügyi biztonság iránti igény.
Érdemes nyílt kommunikációval kezelni ezeket a kérdéseket.
Házassági szerződés a gyakorlatban
A jogi szakértők szerint a szerződés készítése egyre gyakoribb, mert ma már sokan meglévő vagyonnal, felelősségekkel és hitelekkel vágnak bele a házasságba.
A szerződés előnyei közé tartozik: vagyonjogi kérdések tisztázása, hitelekhez kapcsolódó felelősségek rögzítése, jövőbeni jogviták megelőzése, biztonságos alapok megteremtése egy hosszú távú kapcsolathoz.
A szakértők javasolják, hogy a szerződést ügyvéd készítse el, majd akár közjegyzőnél is helyezzék letétbe a könnyebb későbbi hivatkozás érdekében.
Miért fontos és mikor érdemes házassági szerződést kötni? (Rövid útmutató)
A modern párkapcsolatokban a házassági szerződés nem korlátozást jelent, hanem stabilitást. Ahogy minden ember keresi a saját biztonságát, úgy a párok is arra törekszenek, hogy megfelelő kereteket teremtsenek közös életükhöz.
Ekkor érdemes megkötni a szerződést:
- Ha tudatos jövőtervezést szeretnének megvalósítani.
- Ha pénzügyi vagy korábbi élethelyzetből adódó bizonytalanságok merülnek fel.
- Ha már meglévő egzisztenciával lépnek házasságra.
- Ha szeretnék megelőzni a későbbi jogvitákat.
Kapcsolódó tartalmak:
A házassági vagyonjogi szerződés tartalmát tekintve az kizárólag a felek akaratától függ. Bizonyos korlátok ugyanakkor mégis vannak, így például jó erkölcsbe ütközhet az a házassági vagyonjogi szerződés, amelyik teljesen egyoldalúan egyik fél házasság előtt és alatt szerzett vagyonát a másik félnek juttatja.
A magyar jog lehetőséget biztosít arra, hogy a felek akár a házasságkötés előtt vagy alatt is szerződéssel rögzítsék a közös- illetve a különvagyonba tartozó tárgyaik körét, vagy akár kizárják a vagyonközösség létrejöttét. Az ilyen szerződések kizárólag közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényesek.