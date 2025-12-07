Ezért mondanak ma egyre többen igent a házassági szerződésre

A házassági szerződés témája ma már nem tabuként jelenik meg, hanem olyan felelős döntésként, amely a közös jövő biztos alapjait teremtheti meg. Sok pár életében akkor kerül elő ez a lehetőség, amikor már stabil egzisztenciával, hosszú távú tervekkel vágnak neki a házasságnak. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a szerződés nem a bizalom hiányáról, hanem a tudatos tervezésről szól – tájékoztat a Sonline.

Megváltozott a házasság: ezért lett sláger ma a házassági szerződés

Fotó: Unsplash

Amikor a házassági szerződés kérdése felmerül

A pároknál gyakran előfordul, hogy a házasságkötés előtt – vagy akár utána – szeretnék tisztázni a jogi és anyagi kereteket. A sportpszichológusok szerint a feszültséget nem maga a szerződés, hanem az ezzel kapcsolatos félelmek okozzák.

Gyakori érzelmi háttérokok:

Félelem az elköteleződés mértékétől,

aggályok a romantika elvesztésétől,

korábbi csalódások hatása,

pénzügyi biztonság iránti igény.

Érdemes nyílt kommunikációval kezelni ezeket a kérdéseket.

Házassági szerződés a gyakorlatban

A jogi szakértők szerint a szerződés készítése egyre gyakoribb, mert ma már sokan meglévő vagyonnal, felelősségekkel és hitelekkel vágnak bele a házasságba.

A szerződés előnyei közé tartozik: vagyonjogi kérdések tisztázása, hitelekhez kapcsolódó felelősségek rögzítése, jövőbeni jogviták megelőzése, biztonságos alapok megteremtése egy hosszú távú kapcsolathoz.

A szakértők javasolják, hogy a szerződést ügyvéd készítse el, majd akár közjegyzőnél is helyezzék letétbe a könnyebb későbbi hivatkozás érdekében.

Miért fontos és mikor érdemes házassági szerződést kötni? (Rövid útmutató)

A modern párkapcsolatokban a házassági szerződés nem korlátozást jelent, hanem stabilitást. Ahogy minden ember keresi a saját biztonságát, úgy a párok is arra törekszenek, hogy megfelelő kereteket teremtsenek közös életükhöz.

Ekkor érdemes megkötni a szerződést:

Ha tudatos jövőtervezést szeretnének megvalósítani.

Ha pénzügyi vagy korábbi élethelyzetből adódó bizonytalanságok merülnek fel.

Ha már meglévő egzisztenciával lépnek házasságra.

Ha szeretnék megelőzni a későbbi jogvitákat.

Kapcsolódó tartalmak:

A házassági vagyonjogi szerződés tartalmát tekintve az kizárólag a felek akaratától függ. Bizonyos korlátok ugyanakkor mégis vannak, így például jó erkölcsbe ütközhet az a házassági vagyonjogi szerződés, amelyik teljesen egyoldalúan egyik fél házasság előtt és alatt szerzett vagyonát a másik félnek juttatja.

A magyar jog lehetőséget biztosít arra, hogy a felek akár a házasságkötés előtt vagy alatt is szerződéssel rögzítsék a közös- illetve a különvagyonba tartozó tárgyaik körét, vagy akár kizárják a vagyonközösség létrejöttét. Az ilyen szerződések kizárólag közokiratban, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban érvényesek.