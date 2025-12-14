Ingyenes HBO jöhet?

Magyarország egyik legnagyobb televíziós és internet-szolgáltatója, a One az előfizetői számára december 11-től egy hét erejéig kódolatlanul teszi elérhetővé a három HBO-csatornát.

Csütörtökig nézhetjük kódolatlanul a One-on az HBO-t

Fotó: pisekar / Shutterstock

A promóció keretében a vezetékes tévés előfizetéssel rendelkező nézők díjmentesen nézhetik az HBO, HBO2 és HBO3 csatornákat.

A szolgáltató hírlevelében arra is felhívta a figyelmet, hogy a csatornák zökkenőmentes eléréséhez előfordulhat, hogy a médiaboxot egyszer áramtalanítani és újraindítani kell.

A felhasználók számára ez egy egyszerű technikai lépés, amellyel elkerülhetőek a jelenszaggatásból adódó problémák – írja a BEOL.

Csütörtökig nézhetjük díjmentesen az HBO-t

A One-on december 18-ig ingyenesen elérhető HBO-csatornák így lehetőséget adnak arra, hogy a következő napokban több nagy sikerű produkciót, szórakoztató tartalmakat, sikerfilmeket és sorozatokat is megnézhessünk extra költség nélkül. A hét elején egyes felhasználók internetszolgáltatási akadozásokról is beszámoltak, de a One szakemberei a hibát elhárították, így a tévéadások élvezete folyamatos marad a kódolatlan időszak alatt.

A hónap elején írt arról az Origo, hogy a Netflix bekebelezheti a Warner Brost, és így az HBO is az amerikai streamingcéghez kerülhet.