Óriási fordulat jön, ilyen idő lesz a hétvégén

2025. december 04.
Olvasási idő: 5 perc
Enyhe, ugyanakkor borult és csapadékos idő várható az előttünk álló napokban. A hétvégi időjárás az ország nagy részén esőt hoz, miközben a hajnali fagyok megszűnnek, és napközben 6–12 Celsius-fokig melegszik a levegő.
A HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint december első hétvégéjén a hétvégi időjárás továbbra is felhős, sok helyen borult marad. A hőmérséklet érezhetően enyhe lesz a decemberi átlaghoz képest, miközben a napsütés inkább a keleti országrészben mutatkozhat meg. A hajnali fagyok szinte mindenhol megszűnnek, így az éjszakai és nappali hőmérsékletek közötti különbség is mérséklődik.

Nap nélkül, esővel érkezik a hétvégi időjárás
Fotó: Pexels

Péntek: sok felhő, helyenként eső

Pénteken túlnyomórészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, kevésbé felhős időre leginkább Szabolcs térségében lehet számítani, ahol akár több órás napsütés is kialakulhat. Reggel az északnyugati térségekben még előfordulhat kisebb eső, majd átmeneti szünet után délutántól újra többfelé várható csapadék. A keleties, majd északkeletire forduló szél helyenként élénk lehet. 

A legmagasabb hőmérséklet 6–12 fok között alakul.

Hétvégi időjárás: szombaton újabb eső érkezik estétől, vasárnap csökken a csapadék

Szombaton továbbra is erősen felhős égbolt lesz jellemző, elsősorban a keleti területeken szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Reggelig még lehet csapadék a nyugati térségekben, majd estétől ismét sokfelé elered az eső. A szél mérsékelt marad. 

A hőmérséklet hajnalban 0 és +7, délután 6 és 12 fok között valószínű.

Vasárnap délelőtt még borult idő és több helyen eső várható, de a délután folyamán fokozatosan megszűnik a csapadék, és átmeneti felhőzetcsökkenés is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt lesz, 

a hőmérséklet pedig 5 és 10 fok között tetőzik.

