Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

Olvasta?

Apad a Tisza – Szegeden sem kíváncsiak Magyar Péterre

hévízi tófürdő

Hihetetlen! – kevesen tudják, mi rejtőzik a Hévízi-tó mélyén

36 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fontos döntés született Magyarország egyik legismertebb fürdőjével kapcsolatban, amely hosszú ideje meghatározó szerepet tölt be a hazai egészségturizmusban. A Hévízi Tófürdő központi fürdőháza 2025 márciusa óta zárva tart, és most már az is biztosnak látszik, hogy az épületet elbontják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hévízi tófürdőhévízbarlang

A Hévízi Tófürdő központi fürdőházát 2025. március 18-án technikai okok miatt zárták le, miközben maga a tó továbbra is fogadja a vendégeket. A döntés sokakat érint, hiszen a fürdő különösen a téli időszakban népszerű a Balaton környékén és a Dunántúlon élők körében – írja a Veol.hu.

Hévízi Tófürdő - People taking a bath in the thermal lake Heviz during the cloudy and cld weather are seen in Heviz, Hungary, on 5 August 2020 Heviz lake is the largest thermal lake in the world which is available for swimming (Photo by Michal Fludra/NurPhoto) (Photo by Michal Fludra / NurPhoto via AFP)
Változás előtt a világhírű Hévízi Tófürdő
Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

Az elmúlt hónapok vizsgálatai alapján azonban világossá vált: 

az épület felújítása helyett a bontás jelenti a biztonságos megoldást.

Hévízi Tófürdő: nemcsak gyógyvíz, hanem természeti erő is

A Hévízi Tófürdő egyedülálló természeti adottságokra épül: egy közel 250 méter átmérőjű, természetes termálkarszt-forrás fölött alakult ki. 

A tó központi krátere mintegy 40 méter mély, alatta pedig kiterjedt forrásbarlang-rendszer húzódik, amely folyamatos megfigyelést igényel.

Kevesen tudják, hogy a barlangrendszer felső részében egy veszélyes gázréteg található, amely komoly kockázatot jelent a kutatók számára.

Tragédiák a tó mélyén

A tó feltárása során súlyos áldozatokkal is szembe kellett nézni. 1977. októberében két tapasztalt magyar búvár, Plózer István és Páli Ferenc vesztette életét a forrásbarlang kutatása közben. 

A tragédia oka az oxigénhiányos gázkeverék volt, amely végzetes következményekkel járt.

A búvárok emlékét ma is emléktáblák őrzik, a forrásterem pedig Plózer István nevét viseli.

A jövő célja: biztonságos és méltó fejlesztés

A bontás nem a lezárást, hanem egy hosszabb távú fejlesztési folyamat kezdetét jelenti. A cél az, hogy a fürdő a jövőben is korszerű, biztonságos és méltó módon szolgálja a gyógyulni vágyó vendégeket, miközben megőrzi Európa egyik legkülönlegesebb természeti kincsét.

A Hévízi-tó vize továbbra is kiváló minőségű, a szakemberek munkája pedig azt szolgálja, hogy ez hosszú távon is így maradjon.

Kapcsolódó híreink:

Több pletyka is terjeng a hévízi tófürdőről, titkos adatokat osztanak meg

Hévíz városa és a Szent András Reumakórház új együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy hiteles adatokkal válaszolhassanak a gyógytóval kapcsolatos pletykákra. A döntés értelmében a Tófürdő állapotára vonatkozó információk decembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek.

Ezek a hotelek profitálhatnak a Hévízi Tófürdő korlátozott működéséből

Felértékelődnek a saját gyógyvizes medencével rendelkező szállodák Hévízen, a tófürdő részleges lezárása miatt. A Hunguest tapasztalatai szerint ugyanakkor nő az érdeklődés a saját gyógyvizes és wellnessrészleggel rendelkező szállodák iránt. Ezek a hotelek profitálhatnak a Hévízi Tófürdő jelenlegi korlátozott működéséből.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!