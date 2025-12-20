Hihetetlen! – kevesen tudják, mi rejtőzik a Hévízi-tó mélyén

A Hévízi Tófürdő központi fürdőházát 2025. március 18-án technikai okok miatt zárták le, miközben maga a tó továbbra is fogadja a vendégeket. A döntés sokakat érint, hiszen a fürdő különösen a téli időszakban népszerű a Balaton környékén és a Dunántúlon élők körében – írja a Veol.hu.

Változás előtt a világhírű Hévízi Tófürdő

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

Az elmúlt hónapok vizsgálatai alapján azonban világossá vált:

az épület felújítása helyett a bontás jelenti a biztonságos megoldást.

Hévízi Tófürdő: nemcsak gyógyvíz, hanem természeti erő is

A Hévízi Tófürdő egyedülálló természeti adottságokra épül: egy közel 250 méter átmérőjű, természetes termálkarszt-forrás fölött alakult ki.

A tó központi krátere mintegy 40 méter mély, alatta pedig kiterjedt forrásbarlang-rendszer húzódik, amely folyamatos megfigyelést igényel.

Kevesen tudják, hogy a barlangrendszer felső részében egy veszélyes gázréteg található, amely komoly kockázatot jelent a kutatók számára.

Tragédiák a tó mélyén

A tó feltárása során súlyos áldozatokkal is szembe kellett nézni. 1977. októberében két tapasztalt magyar búvár, Plózer István és Páli Ferenc vesztette életét a forrásbarlang kutatása közben.

A tragédia oka az oxigénhiányos gázkeverék volt, amely végzetes következményekkel járt.

A búvárok emlékét ma is emléktáblák őrzik, a forrásterem pedig Plózer István nevét viseli.

A jövő célja: biztonságos és méltó fejlesztés

A bontás nem a lezárást, hanem egy hosszabb távú fejlesztési folyamat kezdetét jelenti. A cél az, hogy a fürdő a jövőben is korszerű, biztonságos és méltó módon szolgálja a gyógyulni vágyó vendégeket, miközben megőrzi Európa egyik legkülönlegesebb természeti kincsét.

A Hévízi-tó vize továbbra is kiváló minőségű, a szakemberek munkája pedig azt szolgálja, hogy ez hosszú távon is így maradjon.

