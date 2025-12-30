Ha itt kezd el hízni, érdemes orvoshoz fordulni

Miért pont a hasra rakódik a felesleg? – Egészségügyi szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy a hízás hasi típusa nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A háttérben több, egymással összefüggő tényező áll – írja az Egészségkalauz.
Stressz és hormonok: a rejtett bűnösök
A tartós stressz hatására megnő a kortizol nevű hormon szintje, amely közvetlenül serkenti a hasi zsírraktározást. A stresszevés pedig tovább súlyosbíthatja a problémát.
Nőknél a menopauza közeledtével az ösztrogénszint csökkenése átrendezi a zsír eloszlását, és a korábban csípőn vagy combon megjelenő többlet egyre inkább a hasra tevődik át.
Hízás hasra és lassuló anyagcsere
Az életkor előrehaladtával csökken az izomtömeg, ami lassítja az anyagcserét. Ilyenkor ugyanannyi kalória nagyobb eséllyel raktározódik el, különösen a has környékén. A kevés mozgás tovább erősíti ezt a folyamatot.
Az étrend és az alvás is beleszól
A gyorsan felszívódó szénhidrátok, a cukros ételek és a finomított lisztből készült termékek hirtelen inzulinválaszt váltanak ki, ami fokozza a zsírraktározást. A kevés alvás felborítja az éhséghormonok egyensúlyát, állandó nassoláshoz és további súlygyarapodáshoz vezethet.
Mikor jelezhet komolyabb bajt?
A hasra koncentrálódó hízás az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség korai jele is lehet. A tartósan magas inzulinszint gyulladásos folyamatokat indíthat el, és növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Mit tehet a hasi zsír ellen?
A szakértők szerint a következő lépések segíthetnek:
- több fehérje és rost fogyasztása
- heti legalább 3–4 alkalommal végzett mozgás
- stresszcsökkentő technikák alkalmazása
- napi 7–8 óra alvás
- lassan felszívódó szénhidrátok előnyben részesítése
A hasi hízás nemcsak kellemetlen, hanem komoly figyelmeztető jel is lehet.
Ha időben lép, nemcsak a derekát, hanem a szívét és az anyagcseréjét is védi.
