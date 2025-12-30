Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

A Liverpool edzésén olyan történt, hogy Szoboszlai is csak a fejét fogta – fotók

hízás

Ha itt kezd el hízni, érdemes orvoshoz fordulni

52 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan tapasztalják, hogy hiába figyelnek az étrendjükre, a nadrág derékban egyre szorosabb. A hízás legmakacsabb és legveszélyesebb formája ugyanis gyakran a has területén jelentkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hízáshasi hízássúlygyarapodás

Miért pont a hasra rakódik a felesleg? – Egészségügyi szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy a hízás hasi típusa nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A háttérben több, egymással összefüggő tényező áll – írja az Egészségkalauz.

hízás
A hasi hízás titka: a teste így üzen, hogy baj van
Fotó:  Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Stressz és hormonok: a rejtett bűnösök

A tartós stressz hatására megnő a kortizol nevű hormon szintje, amely közvetlenül serkenti a hasi zsírraktározást. A stresszevés pedig tovább súlyosbíthatja a problémát.
Nőknél a menopauza közeledtével az ösztrogénszint csökkenése átrendezi a zsír eloszlását, és a korábban csípőn vagy combon megjelenő többlet egyre inkább a hasra tevődik át.

Hízás hasra és lassuló anyagcsere

Az életkor előrehaladtával csökken az izomtömeg, ami lassítja az anyagcserét. Ilyenkor ugyanannyi kalória nagyobb eséllyel raktározódik el, különösen a has környékén. A kevés mozgás tovább erősíti ezt a folyamatot.

Az étrend és az alvás is beleszól

A gyorsan felszívódó szénhidrátok, a cukros ételek és a finomított lisztből készült termékek hirtelen inzulinválaszt váltanak ki, ami fokozza a zsírraktározást. A kevés alvás felborítja az éhséghormonok egyensúlyát, állandó nassoláshoz és további súlygyarapodáshoz vezethet.

Mikor jelezhet komolyabb bajt?

A hasra koncentrálódó hízás az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség korai jele is lehet. A tartósan magas inzulinszint gyulladásos folyamatokat indíthat el, és növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Mit tehet a hasi zsír ellen?

A szakértők szerint a következő lépések segíthetnek:

  • több fehérje és rost fogyasztása
  • heti legalább 3–4 alkalommal végzett mozgás
  • stresszcsökkentő technikák alkalmazása
  • napi 7–8 óra alvás
  • lassan felszívódó szénhidrátok előnyben részesítése

A hasi hízás nemcsak kellemetlen, hanem komoly figyelmeztető jel is lehet. 

Ha időben lép, nemcsak a derekát, hanem a szívét és az anyagcseréjét is védi.

 

Kapcsolódó tartalmaink:

Ez mindent megváltoztat: ez a módszer segít legyőzni az elhízást

Egy nemzetközi kutatás új megvilágításba helyezi a zsírraktározás hátterében álló biológiai folyamatokat. A folyadékhiány a vizsgálat szerint nem csupán kellemetlen állapot, hanem egy ősi mechanizmust aktiválhat a szervezetben.

Kalóriát számol, mégis hízik? Kiderült, mi áll a háttérben!

Egy friss kutatás szerint a feldolgozott élelmiszerek még akkor is árthatnak a szervezetnek, ha ugyanannyi kalóriát tartalmaznak, mint a természetes alapanyagokból készült ételek. A vizsgálat megdöbbentő összefüggést tárt fel a kalória minősége és a férfiak anyagcseréje, valamint termékenysége között.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!