Ha itt kezd el hízni, érdemes orvoshoz fordulni

Miért pont a hasra rakódik a felesleg? – Egészségügyi szakértők hívták fel a figyelmet arra, hogy a hízás hasi típusa nem csupán esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet. A háttérben több, egymással összefüggő tényező áll – írja az Egészségkalauz.

A hasi hízás titka: a teste így üzen, hogy baj van

Fotó: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Stressz és hormonok: a rejtett bűnösök

A tartós stressz hatására megnő a kortizol nevű hormon szintje, amely közvetlenül serkenti a hasi zsírraktározást. A stresszevés pedig tovább súlyosbíthatja a problémát.

Nőknél a menopauza közeledtével az ösztrogénszint csökkenése átrendezi a zsír eloszlását, és a korábban csípőn vagy combon megjelenő többlet egyre inkább a hasra tevődik át.

Hízás hasra és lassuló anyagcsere

Az életkor előrehaladtával csökken az izomtömeg, ami lassítja az anyagcserét. Ilyenkor ugyanannyi kalória nagyobb eséllyel raktározódik el, különösen a has környékén. A kevés mozgás tovább erősíti ezt a folyamatot.

Az étrend és az alvás is beleszól

A gyorsan felszívódó szénhidrátok, a cukros ételek és a finomított lisztből készült termékek hirtelen inzulinválaszt váltanak ki, ami fokozza a zsírraktározást. A kevés alvás felborítja az éhséghormonok egyensúlyát, állandó nassoláshoz és további súlygyarapodáshoz vezethet.

Mikor jelezhet komolyabb bajt?

A hasra koncentrálódó hízás az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség korai jele is lehet. A tartósan magas inzulinszint gyulladásos folyamatokat indíthat el, és növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Mit tehet a hasi zsír ellen?

A szakértők szerint a következő lépések segíthetnek:

több fehérje és rost fogyasztása

heti legalább 3–4 alkalommal végzett mozgás

stresszcsökkentő technikák alkalmazása

napi 7–8 óra alvás

lassan felszívódó szénhidrátok előnyben részesítése

A hasi hízás nemcsak kellemetlen, hanem komoly figyelmeztető jel is lehet.

Ha időben lép, nemcsak a derekát, hanem a szívét és az anyagcseréjét is védi.

