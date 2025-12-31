Így esett a hó Budapesten az év utolsó előtti napján

A kedd esti órákban több hullámban érkeztek hózáporok Magyarország fölé. Napközben elsősorban a keleti országrészben, Debrecen környékén alakultak ki intenzívebb csapadékgócok, estére azonban Budapesten is megjelent a hó, több városrészben rövid idő alatt kifehéredett a táj.

December 30-án esett az első hó Budapesten

Fotó: Illusztráció/Unplash

Ma is eshet a hó

A koponyeg.hu meteorológiai előrelzései szerint az év utolsó napjának első felében bőven lesz napsütés, estére azonban felhősödés érkezik, és szórványosan gyenge havazás, hószállingózás kezdődhet, amely a fővárost is érintheti. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. Hajnalban -10 és -2, délután -2 és +1 fok közötti értékek várhatók. Valódi téli hangulatban búcsúzik 2025.

A mostani tél első budapesti havazásáról látványos videók is készültek. Íme az egyik:

És van egy ilyen is:



