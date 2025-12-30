Fehérbe borult Magyarország egy része, látványos képek és videó!

Az országos előrejelzések szerint hidegfront érte el a térséget, amelyhez erős, helyenként viharos szél társul. A nap folyamán elszórtan hózáporok alakulhatnak ki, kezdetben főként északkeleten, majd estére akár a középső országrészben is. Az előrejelzések alapján Debrecen térségében akár 1 centiméter friss hó is összegyűlhet – tájékoztat a HAON.

Hó borítja a debreceni Nagyerdőt - Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Hó borította be Hajdú-Bihar vármegyét

A havazás nemcsak a cívisvárost érinti: vármegyeszerte több településről érkeztek jelzések az első téli havazásról. Hajdúdorogon, Debrecen-Józsán, Hajdúnánáson és Hajdúszoboszlón is megjelent a hó, amely reggeli órákban fokozatosan befedte az utcákat és tereket. A Liget tér környékén is fehérbe öltözött a városkép.

A közlekedőknek érdemes fokozott óvatossággal haladni: több helyről jelezték, hogy az utak csúszóssá váltak. Időjárás-észlelő közösségek és helyi oldalak folyamatosan osztanak meg fotókat és videókat a hóesésről, köztük a MetFigyelő – Időjárás Észlelői Közösség felületein is.

A szakértők szerint a téli időjárás a következő órákban is velünk maradhat, ezért érdemes figyelni a friss riasztásokat és előrejelzéseket, többek között a Köpönyeg tájékoztatásait.

Hó miatt dolgozik a sószóró jármű a Széchenyi utcán Debrecenben - Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

