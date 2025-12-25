Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Ezt látnia kell!

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

Olyan fordulatot hoz az időjárás, amire senki sem számított

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma még elszórtan megjelenhet néhány hópehely, de jelentős csapadékra nem érdemes számítani. Az időjárás képe kettős: délnyugaton gyengül és visszaszorul a csapadék, miközben északkeleten egyre többfelé szakadozik a felhőzet és az is kiderül lesz-e hó karácsonykor.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjáráskarácsonynapsütés

December 24-re észak-északkelet felől hidegebb és szárazabb léghullám érkezik, ami a nedves légtömeggel találkozva havazáshoz, illetve vegyes halmazállapotú csapadékhoz is vezethet, ám csak rövid ideig és elszórtan. Ma is jó esély mutatkozik egy kevés hóra − olvasható a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelzésében. 

hó
Elszórtan hó is lehet.
Fotó: Unsplash

A szél ereje mérséklődik, az északi, északkeleti szél legfeljebb élénk lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +7 fok között alakul, keleten enyhébb, nyugaton hűvösebb idővel.

Napos idő várható

Hosszú idő után egyre nagyobb területen bukkanhat elő a nap. Karácsony első napján a nyugati, délnyugati tájakon még lehet kisebb mennyiségű hó, de ezt követően északkelet felől megérkezik a szárazabb levegő és karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap. Nagyobb területen visszatérnek az éjszakai fagyok.

Mégis havas lesz a karácsony?

Az ország egyes részein előrordulhat havazás, de országosan nem lehet fehér karácsonyra számítani. Nyugat felé haladva nő az esélye annak, hogy síkvidéken megjelenjen a havas eső, míg északkeleten csak elszórtan, inkább átmeneti jelleggel fordulhat elő havas csapadék. Megmaradó hóréteg főként a magasabb pontokon valószínű.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!