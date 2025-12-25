Olyan fordulatot hoz az időjárás, amire senki sem számított

December 24-re észak-északkelet felől hidegebb és szárazabb léghullám érkezik, ami a nedves légtömeggel találkozva havazáshoz, illetve vegyes halmazállapotú csapadékhoz is vezethet, ám csak rövid ideig és elszórtan. Ma is jó esély mutatkozik egy kevés hóra − olvasható a HungaroMet Zrt. időjárás-előrejelzésében.

Elszórtan hó is lehet.

Fotó: Unsplash

A szél ereje mérséklődik, az északi, északkeleti szél legfeljebb élénk lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 0 és +7 fok között alakul, keleten enyhébb, nyugaton hűvösebb idővel.

Napos idő várható

Hosszú idő után egyre nagyobb területen bukkanhat elő a nap. Karácsony első napján a nyugati, délnyugati tájakon még lehet kisebb mennyiségű hó, de ezt követően északkelet felől megérkezik a szárazabb levegő és karácsony végére egyre nagyobb területen kisüt a nap. Nagyobb területen visszatérnek az éjszakai fagyok.

Mégis havas lesz a karácsony?

Az ország egyes részein előrordulhat havazás, de országosan nem lehet fehér karácsonyra számítani. Nyugat felé haladva nő az esélye annak, hogy síkvidéken megjelenjen a havas eső, míg északkeleten csak elszórtan, inkább átmeneti jelleggel fordulhat elő havas csapadék. Megmaradó hóréteg főként a magasabb pontokon valószínű.