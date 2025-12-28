Megérkezik a tél: hó csap le Magyarországra szilveszter körül

A hét első felében – hétfőn és kedden – még sok napsütés és csapadékmentes idő várható, élénk nyugatias széllel. A nappali hőmérséklet +1 és +6 fok között alakul, így a télies fordulat előtt még viszonylag enyhe arcát mutatja az időjárás – írja a Köpönyeg.hu. Cikkünkben mutatjuk, mikor érkezik hó Magyarországra.

Szilveszterkor érkezhet a hó Magyarországra

Hidegfront hozza el a hót Magyarországra

Kedden hidegfront érkezik, amelyhez erős, helyenként viharos északi szél társul. Ezzel együtt elszórtan hózápor is kialakulhat, miközben reggel -2, délután pedig körülbelül +2 fok várható.

Szilveszteri időjárás: havas fordulat

Szilveszter napján – 2025. December 31-én – tovább hűl a levegő, erősen megnövekszik a felhőzet, és több helyen kisebb havazás, hózápor is előfordulhat. A szél északnyugatira fordul és sokfelé élénk, erős marad. Reggel -10 és -2 fok közötti hideg, délután -2 és +3 fok közötti hőmérséklet jellemzi a napot, így valóban télies idő zárhatja az évet.

Újévi időjárás és a hét vége

Újév napján – 2026. Január 1-én – átmenetileg csökkenhet a felhőzet, majd ismét növekedés várható, estétől gyenge csapadék is kialakulhat. A szél délnyugatira fordul, a hét végén pedig vegyes halmazállapotú csapadék érkezhet: északkeleten havazás, máshol havas eső és eső is előfordulhat, miközben 0 és +8 fok közé enyhül az idő.

