Hogyan támogatja az egészséges táplálkozás a napi 60 perc mozgást? – Az Aktív Iskola szemlélete táplálkozási oldalról

A gyerekek egészséges fejlődésének két meghatározó tényezője a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott étrend. Az Aktív Iskola program már bizonyítja, hogy a napi 60 perc mozgás nem elérhetetlen cél, és hatalmas változást hoz a gyerekek fizikai és mentális jóllétében. A táplálkozási oldalt pedig a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) erősíti: ez a cikk Szűcs Zsuzsanna, az MDOSZ elnökének szakmai gondolataira épül, és azt mutatja be, hogyan lehet az iskolai környezet a mozgás mellett az egészséges étkezés egyik legfontosabb támogatója is.

A magyar gyerekek étrendjében ugyanazok a tendenciák figyelhetők meg, mint a felnőttek körében: kevés a zöldség és a gyümölcs, nem megfelelő a tej- és tejtermékfogyasztás, sok gyermeknél tartósan alacsony a kalciumbevitel, miközben a sófogyasztás az ajánlott érték többszöröse. A hozzáadott cukor mennyisége szintén jóval meghaladja a WHO által javasolt szintet. A „velünk született édesszájúság” mögött biológiai folyamatok állnak, mégis súlyos következményei lehetnek: a túlzott cukor- és sóbevitel nemcsak a testsúlyt befolyásolja, hanem a szív- és érrendszer működését, az immunrendszer védekezőképességét és a fertőzések gyakoriságát is.

Az iskolák ebben a rendszerben kiemelt jelentőségűek.

Az otthon után itt töltik a gyerekek a legtöbb időt, ezért az iskola közvetett módon minden nap formálja az étkezési szokásaikat. Nem mindegy, mennyi idő jut az ebédre, hogyan néz ki a menza, milyen minőségű a közétkeztetés, vagy hogy elérhető-e büfé, és ha igen, mit kínál. Legalább ilyen fontos a pedagógusok szerepe: mit hoznak maguknak enni, esznek-e a menzán, hogyan beszélnek az ételekről a gyerekek előtt. Az iskolai minta ugyanis már alsó tagozattól kezdve meghatározóan befolyásolja a gyerekek attitűdjét.

Forrás: MDSZ- Aktív iskola

Az ideális az, ha a család, az iskola és az országos programok – mint az Aktív Iskola és az OKOSTÁNYÉR® táplálkozási ajánlás – egy irányba mutatnak. Ha nem különálló üzenetek érkeznek, hanem egymást erősítik. A mozgás öröme és a megfelelő étrend ugyanis nem két külön világ. Ha a gyerek rendszeresen mozog, jobban alszik, könnyebben koncentrál, kiegyensúlyozottabb – és mindezt olyan étrend támogatja, amely megfelelően látja el energiával és tápanyagokkal, akkor egy olyan pozitív spirál indul be, amely tartós életmóddá válhat.