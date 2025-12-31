Kiderült, hogy mikor érkezik a mozikba a Hogyan tudnék élni nélküled? második része

A közlemény szerint a hírt a filmbeli Kuplung együttes tagjai, azaz Ember Márk, Kirády Marcell és Marics Peti hozták nyilvánosságra Demjén Ferenc évzáró koncertjén, ahol bejelentették azt is, hogy a Kuplung zenekar 2026. november 6-án önálló koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában. A koncerten fellép majd Marics Peti, Ember Márk, Kirády Marcell, Törőcsik Franciska, Márkus Luca, Kovács Harmat, Varga-Járó Sára, valamint Brasch Bence is. A koncerten elhangzik Hogyan tudnék élni nélküled? című film első részének összes slágere, és a nézők ízelítőt kaphatnak a második rész dalaiból is.

Jön a Hogyan tudnék élni nélküled? második része - Fotó: Nemzeti Filmintézet

Kiemelték, hogy hat nappal a jövő évi Aréna-koncert után debütál a folytatás, november 12-től lesz látható a mozikban a Hogyan tudnék élni nélküled? második része. Ismét fontos helyszín a magyar tenger, a múltbéli történetszál pedig hat évvel később folytatódik. A régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit csupa bonyodalom, félreértés és érzelmi hullámvasút övez. Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Peti), Csabi (Kirády Marcell), Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) 2000-ben újra találkoznak.

Mit hallhatunk a Hogyan tudnék élni nélküled? film folytatásában?

A Hogyan tudnék élni nélküled? film folytatásában az örökzöld Demjén-dalok közül mások mellett elhangzik a Mindig ugyanúgy, a Jelszó: Love, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk és a Legyen ünnep című szerzemény is.

A közleményben Borka Csillát, a filmet forgalmazó InterCom forgalmazási igazgatóját idézik, aki kiemelte:

egy filmforgalmazó számára kevés nagyobb öröm létezik annál, mint amikor egy olyan alkotáson dolgozhat, amelyet őszintén szeret, és amelyet a közönség is a szívébe zár.

Kirády Attilát, a film producerét is idézik, aki úgy fogalmazott: a 2025. december 12., az első rész bemutatása óta eltelt bő egy év minden várakozásukat felülmúlta, a több mint egymillió nézőnek, a több mint egy év folyamatos mozis jelenlétnek, a nyári kertmozis sikereknek hála a film önálló, sikeres branddé vált, a készülő zenés színházi előadás az Erkel Színházban, a DVD- és Blu-ray-megjelenés, valamint a kulisszatitkokat bemutató könyv mind a siker bizonyítékai.

Bízom benne, hogy a folytatás hasonló diadalutat jár majd be - mi már most szívből szeretjük

- tette hozzá a producer.

A közlemény szerint a film zenéjéről Demjén Ferenc csapata - Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője - gondoskodik.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében megvalósuló Hogyan tudnék élni nélküled? 2. zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a hazai mozikba 2026. november 12-én.