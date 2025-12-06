Milliókba is kerülhet, ha valaki a mi házunk előtt csúszik el

Ahogy közeledik a tél, a ház előtti járda egyik napról a másikra válhat alattomos csúszdává. Egy reggeli fagy, néhány centi hó vagy vékony jégréteg is elég, hogy baleset történjen. Sokan azt gondolják, hogy ami a kerítésen kívül van, az már nem a mi felelősségünk. A valóság azonban más: a hólapátolás és a járda tisztán tartása minden ingatlantulajdonos kötelessége – írja a Sonline.

Amennyiben valaki úgy csúszik el az ingatlanunk előtt, hogy nem takarítottuk el megfelelően a havat, súlyos következményekkel számolhatunk. Nem csupán bírság – ami tízezres nagyságrendet is elérhet –, hanem előfordulhat, hogy a sérült személy orvosi költségeit, rehabilitációját, gyógyszereit, valamint esetleges elmaradt jövedelmét is nekünk kell megtérítenünk. Ezek az összegek akár milliós nagyságrendet is elérhetnek.

Minden tulajdonosnak kötelező a hólapátolás

A hólapátolás felelőssége minden ingatlant érint, mindegy, hogy az lakott, vagy lakatlan, esetleg csak nyaralóként van használva – hívta fel a figyelmet Kerekes Gyöngyi, Zamárdi jegyzője.

Még ha egy település egy része télen teljesen kihalt is, az ingatlan előtti járda tisztán tartása minden esetben a tulajdonos feladata.

A helyi önkormányzati rendeletek világosan kimondják: a járda hó- és jégmentesítése, valamint csúszásgátló anyagok használata kötelező.

Ezek nem csupán ajánlások, hanem jogszabályi előírások, amelyek elmulasztása már önmagában szabályszegésnek minősülhet.

A bírságon túl számos következménnyel kell szembenéznünk: ha valaki ténylegesen elcsúszik a házunk előtt, az ingatlantulajdonos akár jelentős kártérítési felelősséggel is szembesülhet. A bíróság ilyenkor vizsgálja, hogy a tulajdonos megtett-e minden ésszerű intézkedést a baleset megelőzésére. Ha nem, a felelősség egyértelmű, és a kifizetendő összegek könnyen milliós nagyságrendűek lehetnek.

