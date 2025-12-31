Hószállingózással búcsúzik az év

A nap első felében bőven lesz napsütés, estére azonban felhősödés érkezik, és szórványosan gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. Hajnalban -10 és -2, délután -2 és +1 fok közötti értékek várhatók. Valódi téli hangulatban búcsúzik az év, írja a koponyeg.hu.

Szilveszter este többfelé várható hószállingózás – Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Újév napján is várható hószállingózás

Délelőtt még borult maradhat az ég, elszórtan hószállingózással, kisebb havazással. A délutáni óráktól nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, miközben a délnyugati szél egyre élénkebbé válik. A csúcshőmérséklet +2, +3 fok körül alakul.

Péntek

Nagyrészt felhős, párás idő ígérkezik. Szórványosan vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 0 és +5 fok között mozog.

Szombat

Továbbra is borongós marad az idő, élénk, erős délnyugati széllel. Több helyen várható csapadék, többnyire eső formájában, de északon és északkeleten havas eső, havazás is kialakulhat. Később délen is változhat a csapadék típusa. A hőmérséklet +1 és +10 fok közé emelkedik.

Vasárnap

Az esőt fokozatosan havazás válthatja fel, miközben az északi szél megerősödik, helyenként hófúvás is kialakulhat. A hőmérséklet +1 fok környékére esik vissza.