Hulladékszállítás újévkor — így oldják meg az ünnepi káoszt Budapesten

A hulladékszállítás újévkor sem okoz fennakadást a fővárosban: a MOHU Budapest Zrt. közlése szerint a kommunális és a szelektív hulladék elszállítása december 31-én és január 1-jén is a szokásos heti program alapján történik Budapesten, valamint az érintett agglomerációs településeken.

Hulladékszállítás újévkor Budapesten — az ünnepek alatt sem áll le a szemétszállítás Fotó: Nagy Béla

Hulladékszállítás újévkor: december 31-én változatlan rendben zajlik a szemétszállítás

December 31-én, szerdán a munkatársak a megszokott szerdai rend szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.

Ugyanakkor a hulladékudvarok, valamint a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok ezen a napon zárva tartanak.

Ügyfélszolgálati nyitvatartás az év utolsó napján

Az Árkád Üzletközpontban működő ügyfélszolgálati iroda december 31-én 8 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.

A telefonos ügyfélszolgálat ugyanezen a napon 8 és 14 óra között érhető el.

Mi változik január 1-jén?

Január 1-jén, csütörtökön a kommunális és a szelektív hulladékszállítás újévkor is a megszokott csütörtöki rend szerint zajlik.

Ezen a napon azonban valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák, valamint a telefonos ügyfélszolgálat is zárva tart.

Mikor nyitnak újra a hulladékudvarok?

A lakosok 2026. január 2-tól vehetik ismét igénybe a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok szolgáltatásait.

Okoskukák jelentek meg egy magyar városban – ez lehet a jövő?

A pécsi vásárcsarnok környékén ritkán számít az ember futurisztikus megoldásokra. Éppen ezért keltett figyelmet az itt megjelent új okoskuka, amely a városi hulladékgazdálkodás egyik legmodernebb eszköze.

Figyelem! Óriási büntetés jöhet, erre figyeljen a szemétszállításnál

Október 1-jétől új, szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon. A szemétszállítás során a kuka túltöltése, a fedél nyitva hagyása vagy a tiltott hulladék elhelyezése akár 20–30 ezer forintos bírságot is eredményezhet.