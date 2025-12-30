Hulladékszállítás újévkor — így oldják meg az ünnepi káoszt Budapesten

A hulladékszállítás újévkor sem okoz fennakadást a fővárosban: a MOHU Budapest Zrt. közlése szerint a kommunális és a szelektív hulladék elszállítása december 31-én és január 1-jén is a szokásos heti program alapján történik Budapesten, valamint az érintett agglomerációs településeken.
Hulladékszállítás újévkor: december 31-én változatlan rendben zajlik a szemétszállítás
December 31-én, szerdán a munkatársak a megszokott szerdai rend szerint végzik a kommunális és a szelektív hulladékszállítást.
Ugyanakkor a hulladékudvarok, valamint a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok ezen a napon zárva tartanak.
Ügyfélszolgálati nyitvatartás az év utolsó napján
Az Árkád Üzletközpontban működő ügyfélszolgálati iroda december 31-én 8 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.
A telefonos ügyfélszolgálat ugyanezen a napon 8 és 14 óra között érhető el.
Mi változik január 1-jén?
Január 1-jén, csütörtökön a kommunális és a szelektív hulladékszállítás újévkor is a megszokott csütörtöki rend szerint zajlik.
Ezen a napon azonban valamennyi hulladékudvar, a személyes ügyfélszolgálati irodák, valamint a telefonos ügyfélszolgálat is zárva tart.
Mikor nyitnak újra a hulladékudvarok?
A lakosok 2026. január 2-tól vehetik ismét igénybe a hulladékudvarok és az Újrahasználati Központok szolgáltatásait.
