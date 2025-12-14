Hűség napja: Sopron történelmi döntése, amely megváltoztatta Magyarország sorsát

A hűség napja minden évben december 14-én emlékeztet bennünket arra az egyedülálló történelmi pillanatra, amikor egy város – Sopron – és környékének lakói népszavazással döntöttek sorsukról. A magyar történelemben ritka alkalom, hogy egy közösség ilyen közvetlen formában, nemzetközi figyelem mellett választhatott, mely ország részeként kíván élni.

Hűség napja - Sopron: A leghűségesebb város

Fotó: belizar / Shutterstock

December 14-e tehát nemcsak ünnep, hanem a nemzeti összetartozás, a kitartás és a polgári bátorság jelképe is – ezért vált 2001-ben hivatalosan is a Hűség napjává.

A történelmi háttér – Trianon és a bizonytalan jövő

Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés (1920. június 4.) radikálisan átrajzolta Magyarország térképét. A döntés értelmében:

Sopron és környéke Ausztriához került volna, és a térség a későbbi Burgenland részévé vált volna.

A térség magyar lakossága azonban nem akarta elfogadni a határváltoztatást. A trianoni döntés nyomán tiltakozások, felkelések és diplomáciai egyeztetések sora indult el. A helyzet annyira feszült volt, hogy a nagyhatalmak végül rendkívüli megoldást választottak:

népszavazás döntse el, hova tartozzanak a terület lakói.

A népszavazás előzményei – politikai huzavona és bizonytalanság

Az 1921. december 14–16-ra kitűzött szavazást komoly nemzetközi és helyi viták kísérték. Érdemes kiemelni néhány fontos körülményt:

Johann Schober, osztrák politikus és kancellár, határozottan ellenezte a népszavazást.

December 13-án – egy nappal a szavazás előtt – még arra kérte az olasz külügyminisztert, hogy akadályozza meg a referendumot.

A magyar kormány ezzel szemben minden további halasztás ellen tiltakozott, hangsúlyozva, hogy a népszavazásnak már 13-án le kellett volna lezajlania.

A zavaros diplomáciai helyzetet a korabeli beszámolók így jellemezték:

A szerencsétlen tábornokok ilyen körülmények között nem nagyon tudták, melyik lábukra álljanak.

Végül csak december 13-án késő délután érkezett meg az antant tábornokaihoz a döntés, amely szabad kezet biztosított számukra a dátum megtartására vagy elhalasztására. Mivel a szavazás technikailag már elő volt készítve, nem lehetett tovább húzni az időt.