Andrej Babis odasózott Brüsszelnek – ezt nem teszik zsebre

Hűség napja

Hűség napja: Sopron történelmi döntése, amely megváltoztatta Magyarország sorsát

Olvasási idő: 11 perc
A történelem néha egyetlen döntéssel fordul gyökeresen új irányba, és ilyen meghatározó pillanat volt az 1921-es soproni népszavazás is. A Hűség napja ennek a bátor kiállásnak állít emléket, amikor egy város és környéke példátlan összefogással döntött Magyarország mellett. Az ünnep ma is a nemzeti összetartozás és a kitartás szimbóluma, amely generációknak ad példát hűségből, hazaszeretetből és közösségi erőből.
A hűség napja minden évben december 14-én emlékeztet bennünket arra az egyedülálló történelmi pillanatra, amikor egy város – Sopron – és környékének lakói népszavazással döntöttek sorsukról. A magyar történelemben ritka alkalom, hogy egy közösség ilyen közvetlen formában, nemzetközi figyelem mellett választhatott, mely ország részeként kíván élni.

Sopron, Hűség napja, Hűségnapja, City landscape from the lookout tower in Sorhazdomb (Beer Hill) in Sopron in Western Hungary
Hűség napja - Sopron: A leghűségesebb város
Fotó: belizar / Shutterstock

December 14-e tehát nemcsak ünnep, hanem a nemzeti összetartozás, a kitartás és a polgári bátorság jelképe is – ezért vált 2001-ben hivatalosan is a Hűség napjává.

A történelmi háttér – Trianon és a bizonytalan jövő

Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés (1920. június 4.) radikálisan átrajzolta Magyarország térképét. A döntés értelmében:

Sopron és környéke Ausztriához került volna, és a térség a későbbi Burgenland részévé vált volna.

A térség magyar lakossága azonban nem akarta elfogadni a határváltoztatást. A trianoni döntés nyomán tiltakozások, felkelések és diplomáciai egyeztetések sora indult el. A helyzet annyira feszült volt, hogy a nagyhatalmak végül rendkívüli megoldást választottak: 

népszavazás döntse el, hova tartozzanak a terület lakói.

A népszavazás előzményei – politikai huzavona és bizonytalanság

Az 1921. december 14–16-ra kitűzött szavazást komoly nemzetközi és helyi viták kísérték. Érdemes kiemelni néhány fontos körülményt:

  • Johann Schober, osztrák politikus és kancellár, határozottan ellenezte a népszavazást.
  • December 13-án – egy nappal a szavazás előtt – még arra kérte az olasz külügyminisztert, hogy akadályozza meg a referendumot.
  • A magyar kormány ezzel szemben minden további halasztás ellen tiltakozott, hangsúlyozva, hogy a népszavazásnak már 13-án le kellett volna lezajlania.

A zavaros diplomáciai helyzetet a korabeli beszámolók így jellemezték:

A szerencsétlen tábornokok ilyen körülmények között nem nagyon tudták, melyik lábukra álljanak.

Végül csak december 13-án késő délután érkezett meg az antant tábornokaihoz a döntés, amely szabad kezet biztosított számukra a dátum megtartására vagy elhalasztására. Mivel a szavazás technikailag már elő volt készítve, nem lehetett tovább húzni az időt.

Sopron, Hűség napja, Hűségnapja, Major Ostenburg leads a detachment of gendarmes through Sopron in support of the West-Hungarians who are protesting the Trianon Treaty which would turn over West Hungary to Austria, Sopron, Hungary, 1921. West-Hungary has been a part of Hungary for over 1000 years. (Photo by Underwood Archives/Getty Images)
Ostenburg őrnagy egy csendőrkülönítményt vezet Sopronon keresztül, hogy támogassa a nyugat-magyarokat, akik a trianoni békeszerződés ellen tiltakoznak, amely Nyugat-Magyarországot Ausztriának adta volna át. Sopron, Magyarország, 1921. 
Fotó: Underwood Archives / Archive Photos

A népszavazás – Sopron történelmi döntése

A voksolás 1921. december 14-én reggel megkezdődött, és a magyar történelem egyik legpéldátlanabb eseményévé vált.

Miért volt fontos ez a referendum?

A lakosság saját maga dönthetett sorsáról.

Nemzetközi felügyelet alatt zajlott, így a világ figyelte a fejleményeket. A propaganda mindkét oldalon intenzív volt, de a magyarok legnagyobb előnye mégis az volt, hogy 

a nép tudta: a maradás lehetősége adott,

 és elég csupán egy cetlit bedobni az urnába – míg az Ausztriához kerülés következményei kiszámíthatatlanok voltak.

Az eredmény

A választásra jogosult lakosság több mint 65%-a a Magyarországhoz való tartozásra szavazott.

Sopron ezzel elnyerte a „Civitas Fidelissima” – A leghűségesebb város megtisztelő címet.

Sopron, Hűség napja, Hűségnapja, Hűségkapu,
Hűségkapu
Fotó: Fortepan / Kovács Annamária

A Hűség napja – hogyan lett hivatalos ünnep?

A történelmi döntésre való emlékezés 2001-ben kapott hivatalos formát:
A magyar kormány rendeletben nyilvánította december 14-ét a Hűség napjának.

Az ünnep célja:

  • Megőrizni a soproniak példamutató helytállásának emlékét.
  • Ráirányítani a figyelmet a nemzeti összetartozás értékére.
  • Kifejezni hálánkat azoknak, akik kiálltak a magyar haza mellett a történelem viharos időszakában.
Sopron, Hűség napja, Hűségnapja, Sopron, 2021. december 14. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen a nemzeti színekkel kivilágított Tűztorony a Hűség napja ünnepi megemlékezésen Sopronban 2021. december 14-én. Száz éve a város lakói népszavazáson úgy döntöttek, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni, nem pedig Ausztriához. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
A nemzeti színekkel kivilágított Tűztorony a Hűség napja ünnepi megemlékezésen Sopronban 2021. december 14-én.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Hogyan ünnepeljük ma a Hűség napját?

Sopron városa minden évben színvonalas megemlékezést tart: koszorúzás a Hűségkapunál, ünnepi beszédek, történelmi kiállítások, közösségi programok és iskolai megemlékezések.

A város ezzel nemcsak a múltat idézi fel, hanem erősíti kötődését ahhoz az értékhez, amelyet 1921-ben oly bátran vállalt: a hűséghez.

Sopron, Hűség napja, Hűségnapja, Sopron, 2021. december 14. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) a Hűségkapuhoz sétál a fáklyás menetben a Hűség napja ünnepi megemlékezésen Sopronban 2021. december 14-én. Száz éve a város lakói népszavazáson úgy döntöttek, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni, nem pedig Ausztriához. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán
A Hűségkapuhoz sétál a fáklyás menetben a Hűség napja ünnepi megemlékezésen Sopronban 2021. december 14-én.
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fis / MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Miért fontos ma is a Hűség napja?

A 21. században, amikor a világ gyorsan változik, különösen értékesek azok a történetek, amelyek az elszántságot, a közösség erejét és az identitáshoz való ragaszkodást mutatják.

A soproni népszavazás példája azt üzeni:

egy város is képes megváltoztatni a történelem menetét, ha lakói összefognak és kiállnak hazájuk mellett.

