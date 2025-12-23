Hírlevél
Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Végre! Kiderült, hol lesz fehér karácsonyunk

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Borult, párás napok várnak ránk a hét közepén, több hullámban érkező csapadékkal. Az időjárás alakulása szerdán fordulhat téliesebbre, ekkor már havas esőre és havazásra is számítani kell egyes térségekben.
időjáráshavazáshavas eső

Az időjárás túlnyomóan borult, párás képet mutat, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Szitálás előfordulhat, majd délutántól főként a Dunántúlon egyre több helyen eshet az eső, míg északkeleten inkább csak elszórtan számíthatunk csapadékra. A keleties szél gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul – írja a HungaroMet.

Időjárás — a hét közepén borultság, csapadék és helyenként havazás is megjelenhet, főként a hegyvidéki területeken.
Időjárás — a hét közepén borultság, csapadék és helyenként havazás is megjelenhet, főként a hegyvidéki területeken. Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás szerdán — több helyen csapadék, a hegyvidéken havas eső és havazás is előfordulhat

Szerdán döntően erősen felhős vagy borult marad az ég, de északkeleten időnként szakadozhat a felhőzet, ott akár a nap is előbújhat.

Havazásra leginkább a hegyvidéki területeken van esély, eleinte eső formájában érkező csapadék az Észak-Dunántúlon és a magasabb hegycsúcsokon havas esőbe, majd havazásba válthat.

Nyugat felé haladva nő az esélye annak, hogy síkvidéken is megjelenjen a havas eső, míg északkeleten csak elszórtan, inkább átmeneti jelleggel fordulhat elő havas csapadék.

Megmaradó hóréteg főként a magasabb pontokon valószínű. A keleti, északkeleti szél sokfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödhet. A nappali maximum 1 és 7 fok között alakul.

Időjárás csütörtök — nyugaton borult maradhat, északkeleten egyre több napsütés jöhet

Általában erősen felhős vagy borult marad az ég, de északkeleten egyre nagyobb eséllyel szakadozik a felhőzet, estére akár ki is derülhet. Délnyugaton még gyenge csapadék előfordulhat, nyugat felé havas esővel, havazással. A szél fokozatosan gyengül. A hőmérséklet hajnalban -2 és +4 fok között alakul, nappal 0 és +8 fok várható.

Időjárás péntek — reggel kemény fagyok, napközben szárazabb, nyugodtabb idő várható

Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, sokfelé derült idő ígérkezik. Nyugaton, délnyugaton még maradhat a borultság, eleinte jelentéktelen vegyes csapadékkal. A hajnal hideg lesz, akár -8 fokkal, napközben 1–7 fokig melegszik a levegő.

 

