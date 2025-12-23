Végre! Kiderült, hol lesz fehér karácsonyunk

Az időjárás túlnyomóan borult, párás képet mutat, csak kisebb körzetekben szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Szitálás előfordulhat, majd délutántól főként a Dunántúlon egyre több helyen eshet az eső, míg északkeleten inkább csak elszórtan számíthatunk csapadékra. A keleties szél gyenge, mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul – írja a HungaroMet.

Időjárás — a hét közepén borultság, csapadék és helyenként havazás is megjelenhet, főként a hegyvidéki területeken. Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás szerdán — több helyen csapadék, a hegyvidéken havas eső és havazás is előfordulhat

Szerdán döntően erősen felhős vagy borult marad az ég, de északkeleten időnként szakadozhat a felhőzet, ott akár a nap is előbújhat.

Havazásra leginkább a hegyvidéki területeken van esély, eleinte eső formájában érkező csapadék az Észak-Dunántúlon és a magasabb hegycsúcsokon havas esőbe, majd havazásba válthat.

Nyugat felé haladva nő az esélye annak, hogy síkvidéken is megjelenjen a havas eső, míg északkeleten csak elszórtan, inkább átmeneti jelleggel fordulhat elő havas csapadék.

Megmaradó hóréteg főként a magasabb pontokon valószínű. A keleti, északkeleti szél sokfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödhet. A nappali maximum 1 és 7 fok között alakul.

Időjárás csütörtök — nyugaton borult maradhat, északkeleten egyre több napsütés jöhet

Általában erősen felhős vagy borult marad az ég, de északkeleten egyre nagyobb eséllyel szakadozik a felhőzet, estére akár ki is derülhet. Délnyugaton még gyenge csapadék előfordulhat, nyugat felé havas esővel, havazással. A szél fokozatosan gyengül. A hőmérséklet hajnalban -2 és +4 fok között alakul, nappal 0 és +8 fok várható.

Időjárás péntek — reggel kemény fagyok, napközben szárazabb, nyugodtabb idő várható

Északkelet felől tovább csökken a felhőzet, sokfelé derült idő ígérkezik. Nyugaton, délnyugaton még maradhat a borultság, eleinte jelentéktelen vegyes csapadékkal. A hajnal hideg lesz, akár -8 fokkal, napközben 1–7 fokig melegszik a levegő.

Borongósan indul a hét, kisebb esőkkel. Szerdán változik az időjárás, ugyanis több helyen az esőt havas eső váltja majd fel.