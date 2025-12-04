Förtelmes idő vár ránk – itt a legfrissebb időjárás!

Szürke időjárás várható pénteken: erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványos esővel és szitálással. 5 és 12 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk – írja a Köpönyeg.hu.

Szürke, felhős időjárásra számíthatunk – Fotó: Unsplash

Borongós időjárás várható

Szombaton továbbra is marad a borongós, szürke idő, csak a Tisztántúlon vékonyodhat el a felhőzet. Szitálás, kisebb eső és 11 fok körüli, enyhe idő várható.

Vasárnap borult, párás időre van kilátás, délig sokfelé esővel, szitálással. Az északnyugatira forduló szél megélénkül. 6 és 12 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőre erősen felhős, ködös idő ígérkezik, és főleg az északi részeken eredhet el az eső. +7 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Kedden változóan felhős idő valószínű, néhol kisebb csapadékkal. Akár 12-13 fok is lehet. A délnyugati szél megélénkül.