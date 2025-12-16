Nagyon durván megváltozik az időjárás az ünnepekre

Kedden párás, borús időjárás lesz, helyenként köddel. A Tiszántúlon ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat. A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg. Szitálás, éjszaka ónos ködszitálás fordulhat elő. - írja a Köpönyeg.hu. A csúcshőmérséklet is 5 °C körül alakul.

Már tudni, milyen időjárás várható az ünnepek alatt

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, de néha már felszakadhat a hidegpárna (erre nyugaton lesz a legnagyobb esély). Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat.

A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön továbbra is borult, vagy erősen felhős, párás idő várható, de főleg a déli tájakon kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet kissé emelkedik, +6 fok köré.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad.Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton túlnyomóan felhős, sokfelé borult és párás időre van kilátás, helyenként ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás előfordulhat. A szél többnyire gyenge, időnként mérsékelt marad. Enyhül az idő: 4 és 10 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat.

A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.

Karácsony környékén, illetve azt követően bizonytalan mértékű lehűlés érkezhet. A ködfelhőzet és a hidegpárna felszakadozhat, így változékonyabb idő jöhet. A két ünnep között hópelyhek megjelenésére és erősebb fagyra is van esély.