Durva lehűlés, erősebb fagy, ónos eső közeledik

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég, foltokban ködös lesz a levegő. A Tiszántúlon bukkanhat elő csak a nap rövid időre. Szórványosan várható szitálás, gyenge eső – írja a Köpönyeg.hu. +4, +5 fok körül alakul az időjárás.

Hűvösebbre fordul az időjárás

Fotó: Rene Terp / Pexels

Csütörtökön marad a borongós, párás időjárás, de a déli tájakon felszakadhat a ködfelhőzet, és rövid időre a nap is kisüthet.

3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet – a derengősebb déli vidékeken lehet enyhébb az idő.

Pénteken borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Délen kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. Elszórtan gyenge eső, szitálás, néhol akár ónos szitálás is kialakulhat. Délután általában 3–12 fok valószínű.

Szombaton túlnyomóan borult, párás, ködös időre számíthatunk, csak kis területen lehetnek átmeneti szakadozások. 3–10 fok várható, nem lesz változás a hőmérsékletben.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű. Elszórtan szitálás, éjszaka ónos szitálás is előfordulhat. A hajnali -1, +5 fokról kora délutánra 3–9 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn nagyrészt borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor tovább szakadozhat a felhőzet. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebb lehet.

Délután 3–9 fok valószínű.

Karácsony környékén, illetve azt követően bizonytalan mértékű lehűlés érkezhet. A ködfelhőzet és a hidegpárna felszakadozhat, így változékonyabb idő jöhet. A két ünnep között hópelyhek megjelenésére és erősebb fagyra is van esély.