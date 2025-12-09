Felhő, köd és enyhe lehűlés jön az időjárásban

Egyre szürkébb napok jöhetnek az időjárásban.

Több helyen is ködös időjárásra számíthatunk szerda reggel

Fotó: Rene Terp / Pexels

Szerdán enyhe lehűlés jön, különösen azok érezhetik a hideget, akik reggel indulnak útnak.

Jó hír viszont, hogy napközben nem lesz nagy zimankó, a nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul – írja a Köpönyeg.

Szürke, borongós marad az időjárás

Mivel a felhőzet jellemzően zárt lesz, tartós napsütésre nem érdemes számítani; időnként ugyan előbújhat a felhők mögül a nap, de az összhatás inkább szürke, borongós marad - ahogy egész héten. Jellemzően csapadék nem valószínű – a levegő párás lesz, ami miatt a látótávolság reggel néhány helyen korlátozott lehet. Erre jó lesz ügyelniük az autóvezetőknek.