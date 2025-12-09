Felhő, köd és enyhe lehűlés jön az időjárásban

Szerdán reggel több helyen sűrű köd képződik, ami sok térségben egész nap megmaradhat. Az időjárás ismét szürke, borongós hangulatot hoz majd, de az jó hír, hogy nem lesz nagyon hideg.
Egyre szürkébb napok jöhetnek az időjárásban.
Szerdán enyhe lehűlés jön, különösen azok érezhetik a hideget, akik reggel indulnak útnak.
Jó hír viszont, hogy napközben nem lesz nagy zimankó, a nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul – írja a Köpönyeg.
Szürke, borongós marad az időjárás
Mivel a felhőzet jellemzően zárt lesz, tartós napsütésre nem érdemes számítani; időnként ugyan előbújhat a felhők mögül a nap, de az összhatás inkább szürke, borongós marad - ahogy egész héten. Jellemzően csapadék nem valószínű – a levegő párás lesz, ami miatt a látótávolság reggel néhány helyen korlátozott lehet. Erre jó lesz ügyelniük az autóvezetőknek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!