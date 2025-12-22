Hírlevél
Figyelmeztetés: itt az adenovírus, ami gyorsan terjed és nem gyógyítható

időjárás

Mégis lesz hó karácsonykor? Mutatjuk, milyen idő lesz az ünnepek alatt!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Borongósan indul a hét, kisebb esőkkel. Szerdán változik az időjárás, ugyanis több helyen az esőt havas eső váltja majd fel.
időjárásesőköd

Hétfőn túlnyomóan borult, párás időjárásra számíthatunk. Szitálás, kisebb eső bárhol kialakul. A délkeleti szél néha megélénkül - írja a Köpönyeg.hu. +6, +7 fok körül a hőmérséklet.

hó, havazás, hóesés, időjárás, 2025 havazásidőjárás
Csapadékos időjárás lesz az ünnepek alatt, több helyen várható havas eső
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter / Somogyi Hírlap/Muzslay Péter

Kedden marad a borongós, párás, néhol tartósan ködös idő. A Dunántúlon többfelé lehet gyenge eső. Esetleg DK-en szakadozhat fel a hidegpárna.

Szenteste napján marad a túlnyomóan borult, párás idő, miközben délnyugat felől egyre többfelé eredhet el az eső, amit az Alpokalján és a hegyekben havas eső, hó válthat fel. A Dunától keletre csak elszórtan lehet eső, szitálás. Az ÉK-i szél többfelé megerősödik.

+3, +4 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Karácsony első napján az ország délnyugati kétharmadán marad a borult idő, vegyes halmazállapotú csapadékkal. Ezzel szemben ÉK-en nem valószínű csapadék, és még a nap is előbukkanhat. Az ÉK-i szél még élénk lesz. +4 fok körüli értékeket mérhetünk.

Karácsony második napján ÉK felől csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen süt ki a nap. Délnyugaton még elvétve előfordul havas eső, szitálás. +4, +5 fok ígérkezik.

 

