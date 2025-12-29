Havazás és extrém hideg jön, igazi téli idővel búcsúzik az év

Hétfőn sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélküli időjárás lesz, élénk nyugatias széllel - írja a Köpönyeg.hu. A csúcsérték +1 és +6 fok között alakul.

Az év utolsó napjain igazi téli időjárás lesz

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI/Kocsis Zoltán

Kedden hidegfront érkezik erős északi széllel, néhol akár viharos széllökésekkel. Elvétve hózápor is előfordulhat.

Reggel -2, délután +2 fok körül várható a hőmérséklet.

Szilveszter napján napközben erősen megnövekszik a felhőzet, és szórványosan alakul ki kisebb havazás, hózápor. Erős marad az ÉNy-i szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és +3 fok között mozoghat a hőmérséklet, igazi téli nappal búcsúzhat 2025.

Újév napján eleinte csökken, majd újra megnövekszik a felhőzet, de kisebb csapadék csak estétől fordul elő. A szél DNy-ira fordul és megélénkül. +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható vegyes halmazállapotú csapadék: északkeleten havazás, máshol havas eső, eső. 0 és +8 fok közé enyhül az idő.