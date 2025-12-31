Készülhet a hólapát: havazással köszönt ránk az új esztendő

A HungaroMet Zrt. friss agrometeorológiai elemzése szerint az új év első napjaiban az időjárás országszerte hideg arcát mutatja, és főként a déli megyékben számottevő mennyiségű csapadék is érkezhet. A szakemberek szerint a lehűlés mellett havas eső, majd havazás is várható, miközben az erős szél tovább rontja a hőérzetet – tájékoztat az MTI.

Hideg időjárás és havazás: így indul az új év Magyarországon

Fotó: Jill Wellington / Pexels

Kevés volt a decemberi csapadék

Az elmúlt hetek csapadékmennyisége országszerte elmaradt a sokéves átlagtól. Az Alföld nagy részén a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, míg a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében a felső fél méteres talajréteg már megfelelő nedvességet tartalmaz. A szakértők szerint az Alföldön kifejezetten jól jönne egy vastagabb hótakaró.

Fagyos éjszakák, enyhébb nappalok

A karácsony előtti időszakhoz képest jelentősen visszaesett a hőmérséklet. Éjszakánként sokfelé mínusz 5 és mínusz 10 fok közé süllyedt a hőmérséklet, miközben napközben több helyen 5 fok fölé is emelkedett. A talaj felső rétege helyenként már átfagyott, ami a mezőgazdaság számára is fontos jelzés.

Időjárás: havazással indul az év

Az előrejelzések szerint vasárnapig főként az ország déli felén 5–15 milliméter csapadék hullhat, míg más térségekben ennél kevesebb várható.

Kezdetben havas eső, majd egyre több helyen havazásra kell számítani, a jövő hét első felében pedig a keleti és déli országrészekben ismét hóesés érkezhet. A szél továbbra is élénk marad, ami még hidegebbnek éreztetheti a levegőt.

Mire számíthatunk a következő napokban?

Pénteken és szombaton főként az Alföldön lehetnek fagymentesek az éjszakák, napközben 1–6 fok közötti hőmérsékletekkel. Vasárnaptól azonban országszerte újra erős fagyok térnek vissza, a nappali hőmérséklet is sokfelé fagypont körül vagy az alatt alakul majd.

