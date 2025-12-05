Napokig tartó sötétség zúdul Magyarországra, totális időjárási összeomlás érkezik

Pénteken erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, szitálás. A keleti szél néha megélénkül – írja a Köpönyeg.hu. 5 és 12 fok között alakulhat az időjárás.

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának

Fotó: Unsplash

Szombaton marad a borongós, szürke idő, inkább csak a Tiszántúlon vékonyodhat el a felhőzet. Szitálás, kisebb eső továbbra is előfordul.

11 fok körüli enyhe idő várható.

Vasárnap borult, párás időre van kilátás, délig sokfelé esővel, szitálással. Az ÉNy-ira forduló szél megélénkül. 6 és 12 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Hétfőn erősen felhős, ködös idő ígérkezik, és főleg az északi részeken eredhet el az eső.

+7 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.

Kedden változóan felhős idő valószínű, néhol kisebb csapadékkal. Akár 12-13 fok is lehet. A délnyugati szél megélénkül.