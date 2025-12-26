Hírlevél
Ilyen idő lesz a két ünnep között − havazás és fagy is várható

Pénteken borongós idő várható, de egyre többfelé kezd felszakadozni a felhőzet. Aztán az időjárás hidegebbre fordul, a két ünnep között hózáporok is előfordulhatnak.
Karácsony második napján északkelet felől szakadozik a felhőzet, egyre több helyen kisüt a nap. Délnyugaton eleinte maradhat a borongósabb időjárás. Gyenge lesz a légmozgás − írja a Köpönyeg.hu. A reggeli órákban -2, délután körülbelül +5 fok várható.

Fagyos időjárás lesz, vasárnap már havazhat is egyes helyeken
Fotó: MTI/Vajda János / MTI/Vajda János

Szombat hajnalra sok helyen képződhet sűrű köd, helyenként zúzmarával, mivel az éjszakai órákban országszerte fagypont alá csökken a hőmérséklet. Napközben változó lesz az idő: egyes tájakon kisüt a nap, máshol tartósan megmaradhat a köd.

A csúcsértékek -2 és +4 fok között alakulnak.

Vasárnap a zúzmarás ködfoltok feloszlását követően többfelé derült, napos idő várható. Az északi, északnyugati légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. Elszórtan hózáporok is kialakulhatnak. Délután mindössze +1 és +5 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Hétfőn napos idő ígérkezik, legfeljebb az északkeleti tájakon növekedhet meg átmenetileg a felhőzet. A szél továbbra is élénk, időnként erős marad. A maximumok +3 fok körül alakulnak.

Kedden változó felhőzet mellett mindenhol számíthatunk többórás napsütésre. Hózápor elszórtan előfordulhat. Az északnyugati, majd északi szél nagy területen lesz erős. A hőmérséklet napközben továbbra is +3 fok körül marad.

 

