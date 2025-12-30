Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

Az időjárás alakulását észak felől átvonuló, szakadozott frontális felhőzet határozza meg, amely mögött napközben több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Helyenként hózápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél élénk, időnként erős lesz, magasabban fekvő területeken, illetve hózáporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet az időjárás hatására kora délután 0 és +5 fok között alakul, míg késő este -6 és 0 fok közé hűl a levegő– írja a HungaroMet.

Időjárás Magyarországon — hózáporokkal, viharos északnyugati széllel és fagyos hőmérséklettel érkezik az újabb télies fordulat Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás — mire készüljünk a következő napokban?

Az ég általában kissé vagy közepesen felhős marad, elszórtan továbbra is előfordulhat hózápor. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, de még lehetnek erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és -2 fok között várható, szélvédett, derült helyeken azonban ennél jóval hidegebb is lehet.

Szerda reggeltől szerda éjfélig — télies fordulat

A reggeli napsütés után észak felől gyorsan megnövekszik a felhőzet. Főként délutántól elszórtan — legkisebb eséllyel délnyugaton — havazás, hózápor valószínű. Az északnyugati szél sokfelé erős lesz, északnyugaton helyenként viharos lökésekkel.

A csúcshőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Csütörtök — lassú enyhülés az időjárásban

Egyre több helyen szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés nyugaton és délnyugaton ígérkezik. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás még előfordulhat. A szél fokozatosan mérséklődik, majd délies irányba fordul.

A minimumok -6 és +2 fok, a maximumok -1 és +6 fok között várhatók.

A változékony, szeles és időnként havas időjárás miatt érdemes rétegesen öltözködni, valamint fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti fagyos időszakokban.

Figyelem! Így juthat haza tömegközlekedéssel Budapesten szilveszterkor

A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be. A korábbi évekhez hasonlóan több járatot indítanak a szilveszteri éjjelen, ezzel biztosítva a zavartalan közlekedést.