Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Jön a hó!

Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

Gazdaság

Ez nagyot szólhat: Oroszország ledobja az atombombát

időjárás

Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Észak felől markáns időjárási fordulat érkezik, amely több napra meghatározza a következő időszakot. Időjárás szempontjából hózáporokra, élénk, helyenként viharos szélre és komoly éjszakai fagyokra is készülni kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásmagyarországonhideg front

Az időjárás alakulását észak felől átvonuló, szakadozott frontális felhőzet határozza meg, amely mögött napközben több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Helyenként hózápor is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szél élénk, időnként erős lesz, magasabban fekvő területeken, illetve hózáporok környezetében akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet az időjárás hatására kora délután 0 és +5 fok között alakul, míg késő este -6 és 0 fok közé hűl a levegő– írja a HungaroMet.

Időjárás Magyarországon — hózáporokkal, viharos északnyugati széllel és fagyos hőmérséklettel érkezik az újabb télies fordulat
Időjárás Magyarországon — hózáporokkal, viharos északnyugati széllel és fagyos hőmérséklettel érkezik az újabb télies fordulat Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás — mire készüljünk a következő napokban?

Az ég általában kissé vagy közepesen felhős marad, elszórtan továbbra is előfordulhat hózápor. Az északnyugati szél fokozatosan gyengül, de még lehetnek erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -7 és -2 fok között várható, szélvédett, derült helyeken azonban ennél jóval hidegebb is lehet.

Szerda reggeltől szerda éjfélig — télies fordulat

A reggeli napsütés után észak felől gyorsan megnövekszik a felhőzet. Főként délutántól elszórtan — legkisebb eséllyel délnyugaton — havazás, hózápor valószínű. Az északnyugati szél sokfelé erős lesz, északnyugaton helyenként viharos lökésekkel.

A csúcshőmérséklet -1 és +4 fok között alakul.

Csütörtök — lassú enyhülés az időjárásban

Egyre több helyen szakadozik a felhőzet, a legtöbb napsütés nyugaton és délnyugaton ígérkezik. Helyenként hószállingózás, kisebb havazás még előfordulhat. A szél fokozatosan mérséklődik, majd délies irányba fordul.

A minimumok -6 és +2 fok, a maximumok -1 és +6 fok között várhatók.

A változékony, szeles és időnként havas időjárás miatt érdemes rétegesen öltözködni, valamint fokozott óvatossággal közlekedni, különösen a reggeli és esti fagyos időszakokban.
Figyelem! Így juthat haza tömegközlekedéssel Budapesten szilveszterkor

A Budapesti Közlekedési Központ a karácsonyi ünnepi időszakban és szilveszterkor a megváltozó utasforgalmi igényekhez igazodó közlekedési rendet vezet be. A korábbi évekhez hasonlóan több járatot indítanak a szilveszteri éjjelen, ezzel biztosítva a zavartalan közlekedést.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!