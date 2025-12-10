Már látni, fehér lesz-e a karácsonyunk

Két hét maradt az ünnepekig, de az előrejelzések sajnos nem kecsegtetnek túl sok jóval, illetve hóval azoknak, akik fehér karácsonyra vágynak. A hidegpárnás időjárási helyzetért felelős anticiklon a következő időszakban is itt marad az ország fölött, a magasban nyugat, délnyugat felől érkező enyhe levegő a felszín közelében konzerválja a hideg, nyirkos levegőt. A legtöbb helyen így marad a borongós, többfelé párás, ködös idő, csak kisebb körzetekben süthet ki a nap.

Jelen állás szerint nem várható változás az időjárásban a következő két hétben, így valószínűleg idén sem lesz fehér karácsonyunk – Fotó: pexels.com

Karácsonyig maradhat a mostani időjárás

Ez az időjárás akár karácsonyig is elhúzódhat, jelentős csapadéknak, ezen belül havazásnak gyakorlatilag nulla az esélye. Vagyis úgy tűnik, az előző időszakban már jól megszokotthoz hasonlóan idén sem lesz fehér karácsony. Természetesen két hét még hosszú idő, az előrejelzések beválása pedig annál biztosabb, minél közelebb vannak az adott időponthoz.

Ez vár ránk a hét második felében

A következő napokban marad a köd, csak néha süt ki a nap. Az időjárás hűvösebbre fordul, szombaton már csak 5 fok lesz a maximum, írtuk korábban az Origón.