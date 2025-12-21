Hírlevél
időjárás

Mégis megérkezik a hó karácsonyra? – Mutatjuk!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Mégis csak ránk köszönt az égi áldás karácsonykor? Ugyan jelentős változás nem várható az időjárásban az elkövetkező napokban, de jelen állás szerint van némi esély a csapadékra, és talán a havazásra is a szent ünnepen.
időjáráskarácsonyhavas esőesőcsapadék

A mai nap folyamán, ahogy az utóbbi időben megszokhattuk, borult, párás idő várható szitálással. Esetleg északkeleten bukkanhat elő a nap. A délkeleti szél gyenge marad. +5 fok körüli értékeket mérhetünk a koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint.

időjárás
Karácsonyra csapadékosabbra fordulhat az időjárás, a hegyekben havazhat is, másutt eső, havas eső várható 
Fotó: Unsplash (illusztráció)

Ilyen időjárás várható az elkövetkező napokban

Hétfő

A Tiszántúlon néhol már felszakadozhat a hidegpárna, hiszen megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő, sőt szitálás, kisebb eső is lehet. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.

Kedd

Borult időre van kilátás, délnyugat felől egyre többfelé esővel, szitálással. A szél északkeletire fordul és megélénkül. +6 fok körül valószínű a csúcsérték.

Szenteste napja

Délnyugat felől további nedves levegő érkezik hazánk térségébe, míg északkelet felől lassan szivárog a hideg levegő. Ezért többfelé lehet csapadék: nagyrészt eső, de a hegyekben és az Alpokalján havazás, havas eső is lehet. Néhol meg is erősödhet az ÉK-i szél. +1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Karácsony első napja

Túlnyomóan borult lesz az ég, és szórványosan további csapadék várható, ami eső, havas eső lehet, de a hegyekben továbbra is havazhat. Délután +3 fok valószínű.

 

