Mégis megérkezik a hó karácsonyra? – Mutatjuk!

A mai nap folyamán, ahogy az utóbbi időben megszokhattuk, borult, párás idő várható szitálással. Esetleg északkeleten bukkanhat elő a nap. A délkeleti szél gyenge marad. +5 fok körüli értékeket mérhetünk a koponyeg.hu időjárás előrejelzése szerint.
Ilyen időjárás várható az elkövetkező napokban
Hétfő
A Tiszántúlon néhol már felszakadozhat a hidegpárna, hiszen megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő, sőt szitálás, kisebb eső is lehet. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet.
Kedd
Borult időre van kilátás, délnyugat felől egyre többfelé esővel, szitálással. A szél északkeletire fordul és megélénkül. +6 fok körül valószínű a csúcsérték.
Szenteste napja
Délnyugat felől további nedves levegő érkezik hazánk térségébe, míg északkelet felől lassan szivárog a hideg levegő. Ezért többfelé lehet csapadék: nagyrészt eső, de a hegyekben és az Alpokalján havazás, havas eső is lehet. Néhol meg is erősödhet az ÉK-i szél. +1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.
Karácsony első napja
Túlnyomóan borult lesz az ég, és szórványosan további csapadék várható, ami eső, havas eső lehet, de a hegyekben továbbra is havazhat. Délután +3 fok valószínű.