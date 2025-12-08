Csapadékmentes időjárásra számíthatunk kedden

Az időjárás kedden reggel még a borongós arcát mutatja, a reggeli ködfoltok és párás égbolt ellenére azonban hamar szakadozni kezd a felhőzet.

A nap időnként előbukkan a keddi időjárás során

Fotó: Pexels

A nap időnként előbukkan, fényt és enyhe meleget hozva a rövid téli napokba. A hőmérséklet reggel 3–5 fok körül alakul, délután pedig a napsütéses helyeken akár 11–12 fokig is felkúszhat - írja az Köpönyeg.

Csendes időjárás várható

A délies szél gyenge marad, így a levegőben nem lesz jelentős mozgás, az esernyőre pedig szinte biztosan nem lesz szükség.

A rövid napsütéses időszakok mellett a köd és a felhők játékát figyelhetjük, ami varázslatos téli hangulatot kölcsönöz a városoknak és a természetnek egyaránt.

Összességében kedden az időjárás csendes, kissé hűvös, de a napsugaraknak köszönhetően derűsebb perceket is tartogat.

