időjárás

Csapadékmentes időjárásra számíthatunk kedden

20 perce
Olvasási idő: 2 perc
A borongós reggeli órák után néhol kisüt a nap kedden, és a levegő is enyhébbé válik. Az időjárás kedvező pillanatai enyhe meleget hoznak a téli tájra, miközben a csapadék esélye alacsony marad.
Az időjárás kedden reggel még a borongós arcát mutatja, a reggeli ködfoltok és párás égbolt ellenére azonban hamar szakadozni kezd a felhőzet.

időjárás
A nap időnként előbukkan a keddi időjárás során
Fotó: Pexels

A nap időnként előbukkan, fényt és enyhe meleget hozva a rövid téli napokba. A hőmérséklet reggel 3–5 fok körül alakul, délután pedig a napsütéses helyeken akár 11–12 fokig is felkúszhat - írja az Köpönyeg.

Csendes időjárás várható

A délies szél gyenge marad, így a levegőben nem lesz jelentős mozgás, az esernyőre pedig szinte biztosan nem lesz szükség. 

A rövid napsütéses időszakok mellett a köd és a felhők játékát figyelhetjük, ami varázslatos téli hangulatot kölcsönöz a városoknak és a természetnek egyaránt. 

Összességében kedden az időjárás csendes, kissé hűvös, de a napsugaraknak köszönhetően derűsebb perceket is tartogat.

Mi várható jövő héten? Mutatjuk a heti időjárás előrejelzést.

 

