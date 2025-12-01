Óvatosan közlekedjünk – mutatjuk a keddi időjárást

December beköszöntével nem túl barátságos napokra ébredünk: keddre az ország nagy részén borongós, párás, helyenként ködös időjárás várható.

Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk kedden

Fotó: Pexels

A déli és délkeleti tájakon – időnként a felhők felszakadozása révén – akadhat némi világosodás, de többnyire marad a szürke égbolt. A hőmérséklet reggelre fagypont közeli, közel 0 °C körül alakul, míg délutánra enyhébb idő jöhet: plusz 5–7 °C környéke valószínű – írja a Köpönyeg.

Fagyos reggeli időjárás

Nem jó hír, hogy sok helyen szitálás, helyenként hajnalban – esetleg a korai reggeli órákban – ónos szitálás is előfordulhat.

Ez különösen veszélyessé teszi az utakat, járdákat, hidakat és egyéb felületeket: a talajra hulló apró vízcseppek ugyanis fagyott felszínen azonnal megfagyhatnak, jégréteget képezve.

Az így létrejövő vékony, gyakran szinte láthatatlan jégréteg rendkívül csúszóssá teszi az utakat, növelve a balesetveszélyt.

Különösen a reggeli, kora délelőtti órákban érdemes vigyázni. A látási viszonyok is ronthatják a közlekedést, hiszen köd és párásság mellett a látótávolság korlátozott lehet.

A téli időszakban jellemzőek a kátyúkárok, a fagy miatt kialakulnak úthibák miatt. Erre jó lesz odafigyelniük az autósoknak kedden is.