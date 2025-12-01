Hírlevél

időjárás

Óvatosan közlekedjünk – mutatjuk a keddi időjárást

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kedden az ország jelentős részén jellemzően borult, párás időre számíthatunk. A dél-délkeleti tájakon napközben időnként felszakadozhat a felhőzet, de a legtöbb helyen megmarad a borult, szürke ég, s a mogorva arcát mutatja az időjárás.
December beköszöntével nem túl barátságos napokra ébredünk: keddre az ország nagy részén borongós, párás, helyenként ködös időjárás várható.

időjárás
Köd, pára, hideg: ilyen időjárás vár ránk kedden
Fotó: Pexels

A déli és délkeleti tájakon – időnként a felhők felszakadozása révén – akadhat némi világosodás, de többnyire marad a szürke égbolt. A hőmérséklet reggelre fagypont közeli, közel 0 °C körül alakul, míg délutánra enyhébb idő jöhet: plusz 5–7 °C környéke valószínű – írja a Köpönyeg

Fagyos reggeli időjárás

Nem jó hír, hogy sok helyen szitálás, helyenként hajnalban – esetleg a korai reggeli órákban – ónos szitálás is előfordulhat. 

Ez különösen veszélyessé teszi az utakat, járdákat, hidakat és egyéb felületeket: a talajra hulló apró vízcseppek ugyanis fagyott felszínen azonnal megfagyhatnak, jégréteget képezve. 

Az így létrejövő vékony, gyakran szinte láthatatlan jégréteg rendkívül csúszóssá teszi az utakat, növelve a balesetveszélyt.

Különösen a reggeli, kora délelőtti órákban érdemes vigyázni. A látási viszonyok is ronthatják a közlekedést, hiszen köd és párásság mellett a látótávolság korlátozott lehet.

A téli időszakban jellemzőek a kátyúkárok, a fagy miatt kialakulnak úthibák miatt. Erre jó lesz odafigyelniük az autósoknak kedden is.

 

