Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás

A hét második napján országszerte párás, borús időjárásra számíthatunk, helyenként tartós köddel és nyirkos légtömeggel nehezítve a közlekedést és a hangulatot.

Borús időjárásra számíthatunk, helyenként tartós köddel

Fotó: Van Apollonio / Pexels

A déli–keleti országrészben, különösen a Tiszántúlon ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is előbújhat a felhők mögül, miközben máshol jellemzően szürke, nedves idő várható – írja a Köpönyeg.

Borús, párás időjárás lesz

A légmozgás gyenge marad, csak elszórtan élénkül meg kedden a délkeleti–keleti szél, így a páratartalom magas marad, és szitálás előfordulhat – estére pedig ónos ködszitálás is veszélyforrás lehet az utakon. A hőmérséklet kevéssel 5 fok fölé emelkedik a nap folyamán, így az igazi téli fagyok még elkerülik az ország nagy részét. Az előttünk álló napok borús, párás időjárásáról és a változó ködfoltok hatásairól.

Mutatjuk, milyen időjárás jöhet karácsonyig.