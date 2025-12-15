Hírlevél
időjárás

Mutatjuk, milyen lesz a keddi időjárás

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Kedden országszerte párás, borús égbolt uralja a napot, helyenként tartós köddel. A Tiszántúlon kissé változékonyabb lesz az időjárás: a ködfelhőzet átmenetileg szakadozhat, így rövid időre a nap is előbújhat.
időjárásborús időköd

A hét második napján országszerte párás, borús időjárásra számíthatunk, helyenként tartós köddel és nyirkos légtömeggel nehezítve a közlekedést és a hangulatot.

időjárás
Borús időjárásra számíthatunk, helyenként tartós köddel
Fotó: Van Apollonio / Pexels

A déli–keleti országrészben, különösen a Tiszántúlon ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is előbújhat a felhők mögül, miközben máshol jellemzően szürke, nedves idő várható – írja a Köpönyeg.

Borús, párás időjárás lesz

A légmozgás gyenge marad, csak elszórtan élénkül meg kedden a délkeleti–keleti szél, így a páratartalom magas marad, és szitálás előfordulhat – estére pedig ónos ködszitálás is veszélyforrás lehet az utakon. A hőmérséklet kevéssel 5 fok fölé emelkedik a nap folyamán, így az igazi téli fagyok még elkerülik az ország nagy részét. Az előttünk álló napok borús, párás időjárásáról és a változó ködfoltok hatásairól.

Mutatjuk, milyen időjárás jöhet karácsonyig.

 

