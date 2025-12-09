Orvosok figyelmeztetnek: az időjárás most komoly panaszokat okozhat

A ködfoltok feloszlása után többfelé szakadozik a felhőzet, de az ország északkeleti részén tartósan borult maradhat az ég. Csapadékra kicsi az esély, és gyenge marad a délies szél. A hőmérséklet körülbelül 10 fok körül alakul, ami az átlagosnál enyhébb napot eredményez. A mai időjárás enyhe, de a tartós párásság és a borult ég sokaknál fokozhatja a krónikus ízületi panaszokat. A légúti betegek is érzékenyebben reagálhatnak a nedves levegőre, tüneteik átmenetileg erősödhetnek – tájékoztat a Köpönyeg.

A mai időjárás több térségben párás, borult maradhat - Fotó: Rene Terp / Pexels

Milyen időjárás lesz szerdán?

Szerdára virradóan sokfelé képződik köd, amely több térségben egész nap megmaradhat. Bár lehetnek derűsebb részek is, összességében borongós, párás napra készülhetünk. A hőmérséklet 5 és 11 fok között mozog majd.

Orvosok is meglepődtek: így hatnak az ízületekre a magyar gyógyvizek ásványai

Kevés ország rendelkezik annyi természetes gyógyforrással, mint Magyarország. A magyar gyógyfürdők története azt bizonyítja, hogy a termálvizek gyógyító ereje nem csupán legenda: a bennük található ásványi anyagok enyhítik az ízületi, bőr- és keringési panaszokat, miközben testet és lelket egyaránt regenerálnak.

Párásodik az autó? Így kerüljük el!

A jeges üvegfelületek mellett a párásodás is komoly problémát okozhat a tél beköszöntével. A legtöbb autósnak megvan a saját jól bevált módszere a párátlanításra, de vannak kis fortélyok, amelyekkel érdemes tisztában lenni. A szélvédő párásodása leggyakrabban abból adódik, hogy a meleg, nedves levegő (az utastérben lévő lehelet, behozott nedvesség) találkozik a hideg üvegfelülettel.







