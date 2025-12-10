Nagyot fordul az időjárás – ez vár ránk a hét második felében

Szerdán hajnalra sok helyen köd alakul ki, amely több térségben egész nap megmarad. Emellett időnként derültebb körzetek is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.hu. Az időjárás 5 és 11 fok között alakul.

Marad a ködös időjárás

Fotó: Rene Terp / Pexels

Csütörtökön elsősorban az északnyugati országrészben szakadozhat fel a ködfelhőzet, a megélénkülő északnyugati szél hatására. Másutt továbbra is makacsul tarthatja magát a szürkeség.

A csúcshőmérséklet 5–10 fok között várható.

Pénteken ismét kiterjedt köd képződhet a kora reggeli órákra. A nap folyamán sokfelé megmaradhat a ködfelhőzet, bár helyenként rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze +5, +6 fok közelében maradnak.

Szombaton párás, többfelé egész nap ködös, borongós idő körvonalazódik, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet nagyjából +5 fok közelében tetőzik.

Vasárnap jellemzően tartósan felhős, nyirkos időre számíthatunk. Szórványosan gyenge szitálás sem kizárt. A szél alig mozdul. Hajnalban 0 és +4, délután 2 és 6 fok között alakulnak az értékek.