Orbán Viktor ma reggel sem kímélte Brüsszelt – nem teszik zsebre, amit üzent

Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

Nagyot fordul az időjárás – ez vár ránk a hét második felében

A következő napokban marad a köd, csak néha süt ki a nap. Az időjárás hűvösebbre fordul, szombaton már csak 5 fok lesz a maximum.
időjáráshőmérsékletköd

Szerdán hajnalra sok helyen köd alakul ki, amely több térségben egész nap megmarad. Emellett időnként derültebb körzetek is előfordulhatnak – írja a Köpönyeg.hu. Az időjárás 5 és 11 fok között alakul.

időjárás
Marad a ködös időjárás
Fotó: Rene Terp / Pexels

Csütörtökön elsősorban az északnyugati országrészben szakadozhat fel a ködfelhőzet, a megélénkülő északnyugati szél hatására. Másutt továbbra is makacsul tarthatja magát a szürkeség.

A csúcshőmérséklet 5–10 fok között várható.

Pénteken ismét kiterjedt köd képződhet a kora reggeli órákra. A nap folyamán sokfelé megmaradhat a ködfelhőzet, bár helyenként rövid időre kisüthet a nap. A maximumok mindössze +5, +6 fok közelében maradnak.

Szombaton párás, többfelé egész nap ködös, borongós idő körvonalazódik, helyenként szitálás is előfordulhat. A hőmérséklet nagyjából +5 fok közelében tetőzik.

Vasárnap jellemzően tartósan felhős, nyirkos időre számíthatunk. Szórványosan gyenge szitálás sem kizárt. A szél alig mozdul. Hajnalban 0 és +4, délután 2 és 6 fok között alakulnak az értékek.

 

