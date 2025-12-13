Durva változás jön az időjárásban, nagyon hideg lesz

Szombaton borult és párás, helyenként tartósan ködös időjárás alakul ki. Szórványosan gyenge szitálás előfordulhat. A szél alig érezhető marad - írja a Köpönyeg.hu. Délutánra 2 és 7 °C közé emelkedik a hőmérséklet.

Hűvösebbre fordul az időjárás

Fotó: Rene Terp / Pexels

Vasárnap jellemzően borult és párás lesz a levegő, de északkeleten és északnyugaton időnként felszakadozhat a felhőtakaró. Néhol szitálás, kisebb csapadék kialakulhat.

A nappali csúcsérték 5 °C körül várható.

Hétfőn ismét felhős, nyirkos, helyenként ködös időre van esély. Szitálás néhol kialakulhat. A déli szél gyenge marad. Hajnalban 0 és +5 °C, délután 5 °C körüli érték valószínű.

Kedden a nap nagy részében borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, időnként gyenge szitálással. A délkeleti, keleti szél csak helyenként élénkülhet.

Marad az 5 fok körüli maximum.

Szerdán túlnyomóan felhős, több helyen párás, vagy ködös idő körvonalazódik. Szitálás, néha kisebb eső is előfordulhat. Délután 2–8 °C ígérkezik.