Drasztikus fordulat jön a hétvégére: az időjárás mindent felborít

A ködfoltok feloszlása után az északkeleti és keleti megyékben már délelőtt is több napsütés jellemezheti az időjárás alakulását, míg a Dunántúlon átmenetileg vékonyodhat a felhőzet. Csak elvétve fordulhat elő szemerkélő eső, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 7 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére pedig 1 és 7 fok közé hűl le a levegő – írja a HungaroMet.

Szürke, csapadékos időjárás uralja a hétvége első napjait. Fotó: Illusztráció/Unplash

Csapadékos vasárnap és borult hétfő az időjárásban

Szombat estétől vasárnap hajnalig ismét sokfelé záródik a felhőtakaró, majd északnyugaton hajnaltájt átmenetileg szakadozhat. Másutt nő a gyenge eső esélye, a légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között valószínű.

Vasárnap döntően borult idő várható, többfelé esővel. Délutánra fokozatosan gyengül, majd megszűnik a csapadék, nyugat felől átmenetileg felszakadozik a felhőzet. A minimum 0 és +7, a maximum 5 és 10 fok között alakulhat.

Hétfőn is többnyire borult vagy erősen felhős idő valószínű, északon időszakos esővel vagy záporokkal. A hajnali hőmérséklet –2 és +5, a délutáni 5 és 12 fok között alakul.