Megússzuk szárazon a karácsonyt? Mutatjuk az időjárást

A legfrissebb időjárás-előrejelzés szerint kedden országszerte borult, ködös, szürke lesz az ég, és délnyugat felől eső érkezik, amely a Dunántúlon már több helyen esős, záporos csapadék formájában hullik majd.

Ködös, felhős időjárásra számíthatunk kedden

Fotó: Van Apollonio / Pexels

Délkeleten inkább csak átmenetileg szakad fel a hidegpárna, így ott elszórtan lehet gyenge eső vagy szitálás.

A hőmérséklet nap közben általában 2 és 10 fok között alakul, a legmagasabb értékeket a déli, délnyugati részeken mérhetjük.

Az északkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérik, ami tovább fokozhatja a hűvös, borongós hangulatot – írja a Köpönyeg.

Késő őszi időjárás

Kedden tehát az időjárás késő őszi jellegét erősíti az érkező eső. Ahol a hőmérséklet alacsonyabb, például a hegyvidéki tájakon és az Alpokalján, az esőt havas eső, esetleg hó is válthatja, különösen reggel és késő este. A Dunától keletre kevesebb csapadék várható, de itt is marad a borult, sötét idő, szitálással, gyenge esővel.

Mutatjuk, milyen idő lesz az ünnepek alatt!