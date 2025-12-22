Megússzuk szárazon a karácsonyt? Mutatjuk az időjárást

Hírlevél
A változékony, párás idő sajnos nem csillapodik. Kedden folytatódik a szürke, párás, helyenként egész nap ködös időjárás, s nyugaton már eső is lehet.
A legfrissebb időjárás-előrejelzés szerint kedden országszerte borult, ködös, szürke lesz az ég, és délnyugat felől eső érkezik, amely a Dunántúlon már több helyen esős, záporos csapadék formájában hullik majd.

időjárás
Ködös, felhős időjárásra számíthatunk kedden
Fotó: Van Apollonio / Pexels

Délkeleten inkább csak átmenetileg szakad fel a hidegpárna, így ott elszórtan lehet gyenge eső vagy szitálás. 

A hőmérséklet nap közben általában 2 és 10 fok között alakul, a legmagasabb értékeket a déli, délnyugati részeken mérhetjük. 

Az északkeleti szelet többfelé élénk lökések kísérik, ami tovább fokozhatja a hűvös, borongós hangulatot – írja a Köpönyeg.

Késő őszi időjárás

Kedden tehát az időjárás késő őszi jellegét erősíti az érkező eső. Ahol a hőmérséklet alacsonyabb, például a hegyvidéki tájakon és az Alpokalján, az esőt havas eső, esetleg hó is válthatja, különösen reggel és késő este. A Dunától keletre kevesebb csapadék várható, de itt is marad a borult, sötét idő, szitálással, gyenge esővel.

