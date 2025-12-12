Ezt nem fogják szeretni: ilyen időjárás jöhet karácsonyig

Az időjárás péntek estig az ország nagy részén tartósan borult, párás képet mutat, helyenként köd is kialakulhat. Szitálás szinte bárhol előfordulhat, északkeleten pedig elszórtan eső sem kizárt, miközben a nyugati határvidéken és az északkeleti tájakon időnként felszakadozhat a felhőzet – írja a HungaroMet.

Az időjárás napokra borult és ködös maradhat, ami több térségben is megnehezíti a közlekedést. Fotó:Illusztráció/Unplash

Időjárás péntek estétől: romló látási viszonyok, zúzmarás köd is lehet

Péntek estétől szombat reggelig tovább romlanak a látási viszonyok: országszerte borult, párás, több helyen ködös idő várható, néhol zúzmarás köd kialakulásával. Az időjárás miatt szitálás, helyenként akár ónos szitálás is előfordulhat, miközben a szél gyenge marad, a hőmérséklet pedig -2 és +6 fok között alakul.

Szombaton napközben és vasárnap is megmarad a borult, párás időjárás, csak kevés helyen szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. A nappali csúcsértékek általában 2 és 7 fok között mozognak, de ahol kisüt a nap, ott ennél enyhébb lehet az idő.

Hétfőn sem várható jelentős változás: marad a ködös, szitálásra hajlamos időjárás.

Már látni, fehér lesz-e a karácsonyunk

A középtávú és MI-előrejelzések szerint egy darabig még kitarthat az évszakhoz képest enyhe, gyakran borongós, ködös idő. Az időjárás tehát nem sok jóval kecsegteti azokat, akik bíznak a fehér karácsonyban.