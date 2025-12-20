Ködös, nyirkos, szürke időnk lesz – tökéletes a karácsonyi bevásárláshoz

Hírlevél
Jöhet a karácsonyi bevásárlási roham. Nem változik számottevően az időjárásunk, az ünnepek előtti utolsó hétvégén szürke, ködös, borult, viszont nem túlzottan hideg időnk lesz.
Szombaton borult, párás időre számíthatunk országszerte, sokfelé a köd is makacsul megmaradhat, különösen a reggeli és délelőtti órákban. A napsütésre kevés az esély, inkább csak keleten, délkeleten fordulhat elő, hogy rövid időre elvékonyodik a felhőzet, és halványan átszűrődik a napfény. A levegő nyirkos lesz, szitálás bárhol előfordulhat, de számottevő csapadék nem várható. A szél gyenge marad, így a köd és a pára könnyen "bennragad" a tájban. A hőmérséklet 5-7 fok körül alakul, a tartósan ködös területeken kissé hűvösebbnek érezhetjük a levegőt – számolt be a várható időjárásról a koponyeg.hu.

A hétvégi időjárás alkalmas lesz a bevásárlásra: ködös, nyirkos, szürke idő várható – Fotó: Rene Terp / Pexels

Vasárnapi időjárás: folytatódik a szürke idő, alig változik a helyzet

Vasárnap lényegében folytatódik a szombati forgatókönyv. Marad a borult ég, a párás levegő, és helyenként ismét előfordulhat szitálás, ködszitálás. A napsütésre továbbra sincs sok esély, legfeljebb egészen rövid időszakokra vékonyodhat el a felhőzet. A délkeleti szél gyenge marad, így továbbra sem segít a levegő kicserélődésében. A hőmérséklet +5 fok körül alakul, reggel és estefelé hidegebbnek érezhetjük a nyirkos levegő miatt.

Hétfő

A Tiszántúlon már egyre jobban felszakadozhat a hidegpárna, hiszen megélénkül a délkeleti szél. Máshol marad a borús, párás idő. 3 és 9 fok közé melegszik a levegő.

Kedd

Kettősség jellemzi hazánk időjárását: keleten némi napsütésben is lehet bízni, ezzel szemben az ország nyugati felén marad a szürkeség, a párás levegő. +6 fok körül várható a csúcsérték.

Szenteste napja

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, de északkeleten előbújhat a nap. Délnyugaton elszórtan szitálhat az eső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. +5 fok valószínű délután.

 

