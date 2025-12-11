Brutális időjárás érkezik ma este, több térségben teljesen megbéníthatja a közlekedést

A nap folyamán lassan oszlik a köd, és főként a Dunántúl egyes részein, valamint északon időnként felszakadozhat a felhőzet. Helyenként továbbra is előfordulhat gyenge szitálás, míg északkeleten időnként gyenge eső sem kizárt, az időjárás változékonysága pedig több térségben befolyásolja a látási viszonyokat. Az északnyugati szél többnyire gyenge marad, csak néhol élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 8 fok között alakul, de ahol a nap rövid időre előbújik, kissé enyhébb lehet az idő – írja a HungaroMet.
Késő este 1–7 fok várható.
Ahogy az időjárás alakul csütörtök estétől péntek hajnalig
Estére ismét romlanak a látási viszonyok, és a kevésbé felhős tájakon is növekszik a felhőzet. Hajnalra országszerte borult, párás, többfelé ködös idő alakul ki.
Helyenként továbbra is előfordulhat gyenge szitálás. A szél gyenge marad.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között valószínű.
Így alakul a pénteki időjárás
Pénteken napközben is többnyire borult, párás, helyenként ködös idő várható. Csak kevés helyen vékonyodhat vagy szakadozhat fel rövid időre a felhőzet.
Csapadék nem valószínű, maximum gyenge szitálás fordulhat elő. A légmozgás továbbra is gyenge marad.
A legmagasabb hőmérséklet 3–8 fok között alakul.
Már látni, fehér lesz-e a karácsonyunk
A középtávú és MI-előrejelzések szerint egy darabig még kitarthat az évszakhoz képest enyhe, gyakran borongós, ködös idő. Az időjárás tehát nem sok jóval kecsegteti azokat, akik bíznak a fehér karácsonyban.