Szürkeség borul az országra – az orrunkig nem fogunk látni

Továbbra is a barátságtalanabb arcát mutatja az időjárás.

Szürke, borongós időjárás várható a hét elején

Fotó: Rene Terp / Pexels

Szürke, párás idő ígérkezik hétfőn, egyes tájakon egész nap megmaradó ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás is előfordulhat. A déli irányú légmozgás alig lesz érezhető – írja a Köpönyeg.

Nem javul az időjárás

Folytatódik tehát a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő – rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek.

A hajnali órákban 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet, délután nagyjából 5 fok várható.

Nem jó hír a közlekedőknek, hogy szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A Kárpát-medencében tartja magát a hidegpárna, vagyis javarészt folytatódik a borongós, párás, helyenként ködös idő.

