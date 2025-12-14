Hírlevél
időjárás

Szürkeség borul az országra – az orrunkig nem fogunk látni

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Szürke, párás idő ígérkezik a hét elején, egyes tájakon egész nap megmaradó ködfoltokkal. A déli irányú légmozgás alig lesz érezhető hétfőn az időjárásunkban. Elszórtan ónos szitálás is előfordulhat.
Továbbra is a barátságtalanabb arcát mutatja az időjárás.

időjárás
Szürke, borongós időjárás várható a hét elején
Fotó: Rene Terp / Pexels

Szürke, párás idő ígérkezik hétfőn, egyes tájakon egész nap megmaradó ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás is előfordulhat. A déli irányú légmozgás alig lesz érezhető – írja a Köpönyeg.

Nem javul az időjárás

Folytatódik tehát a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő – rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. 

A hajnali órákban 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet, délután nagyjából 5 fok várható. 

Nem jó hír a közlekedőknek, hogy szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A Kárpát-medencében tartja magát a hidegpárna, vagyis javarészt folytatódik a borongós, párás, helyenként ködös idő.

Mutatjuk, milyen időjárás jöhet karácsonyig.

 

