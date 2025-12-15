Sokaknak nem fog tetszeni az időjárás – jön az, amit kevesen vártak

A mai időjárás szürke, párás képet mutat az ország nagy részén. Több térségben ködfoltok alakulnak ki, amelyek egyes helyeken akár egész nap megmaradnak, rontva a látási viszonyokat - tájékoztat a Köpönyeg.

Ködfoltok határozzák meg az időjárást több térségben - Fotó: Rene Terp / Pexels

Elszórtan gyenge szitálás is előfordul, jelentősebb csapadék azonban nem várható. A déli irányú légmozgás többnyire alig érezhető, a levegő csak lassan mozdul meg.

Az esti órákban a párás levegő tovább sűrűsödik, több helyen ismét köd képződik, miközben a szél továbbra is gyenge marad.

Keddi időjárás

A holnapi nap sem hoz lényeges változást: túlnyomóan borult égbolt és párás levegő jellemzi majd az ország nagy részét. Több térségben ismét kialakulhat köd, amely helyenként tartósan megmaradhat a nap folyamán.