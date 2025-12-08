Riasztó előrejelzés: napokig nem látjuk a napot Magyarországon

Hírlevél
Pénteken felhős lesz az ég, 10 fokos maximummal. Az időjárás nem sokat változik a hét többi részében, ködös és napos idők váltják majd agymást.
Hétfőn párás, felhős időre készülhetünk, helyenként a köd is megmaradhat. Leginkább az ország északi részén fordulhat elő esős időjárás - írja a Köpönyeg.hu. A legmagasabb hőmérséklet 5–10 fok között alakul.

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának.
Pénteken leginkább az ország északi részén lehet esős időjárás
Fotó: Unsplash

Kedden a reggeli köd felszállása után nyugat, délnyugat felől időnként vékonyodik a felhőzet, de összességében továbbra is szürke, párás idő lesz jellemző.

Hajnalban körülbelül 2, délután nagyjából 9 fokot mérhetünk.

Szerdán ködös területek és naposabb részek váltják egymást. Csapadék nem várható. A hőmérséklet a köd mennyiségétől függően 5 és 12 fok között ingadozik, a légmozgás gyenge marad.

Csütörtökön helyenként a köd maradhat meg tartósan, máshol időszakosan felszakadozhat a felhőzet. Eső nem valószínű. A csúcsértékek – a köd tartósságától függően – 5 és 12 fok között alakulnak, a szél továbbra is alig élénkül.

Pénteken reggelre sűrű köd és alacsony szintű felhőzet jelenik meg. Bár ezek napközben fokozatosan visszahúzódnak, néhol továbbra is megmaradhat a szürkeség. Más területeken viszont derültebb, naposabb idő ígérkezik. A maximum 6 és 10 fok között mozoghat.

 

