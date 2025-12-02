Durva időjárás jön, ónos eső is várható

Hírlevél

Kedden ónos szitálás lehet, maximum 7 fok lesz. A hét további részében egy kicsit enyhül az időjárás, csütörtökön 12 fokig melegszik az időjárás.
Kedden többnyire borult, párás idő valószínű, délen és délkeleten időnként felszakadozhat a felhőzet. Szitálás, hajnalban akár ónos szitálás is kialakulhat, így csúszós útszakaszokra számíthatunk - írja a Köpönyeg.hu. Reggel körülbelül 0, délután +5 és +7 fok között alakul az időjárás.

Fotó: MTI/Varga György 

Szerdán továbbra is borongós, párás idő várható, azonban az Alföld térségében az élénk délkeleti szél hatására csökkenhet a felhőzet, és esély nyílik napsütésre is. Szitálás, ködszitálás bárhol lehet.

A hőmérséklet 3 és 10 fok között mozoghat.

Csütörtökön nyugaton többnyire erősen felhős, keleten inkább változóan felhős égkép valószínű. Helyenként eső előfordulhat, a levegő továbbra is párás marad. Délutánra 4–12 fok közé melegedhet.

Pénteken jellemzően erősen felhős időre számíthatunk, keleten lehet időszakos napsütés. Néhol továbbra is kialakulhat kisebb eső vagy szitálás. A keleti szél sokfelé megélénkülhet.

Szombaton túlnyomórészt felhős idő várható, időnként eső, vagy zápor is előfordulhat. Kelet felé haladva fokozatosan kevesebb felhőre, és több napsütésre van esély. A legmagasabb hőmérséklet 5 és 12 fok között alakulhat.

