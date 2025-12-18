Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Vigyázat!

Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

időjárás

Időjárás: életveszélyessé válhatnak az utak a hét második felében

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Csütörtökön néhol előbukkanhat a nap, de marad a ködös idő. Az időjárás esősebbre fordul, péntektől többfelé várható ónos szitálás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásónos szitálásköd

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult, párás, és foltokban ködös időjárás lesz, de főleg délen előbukkanhat a nap. A délkeleti szél gyenge marad - írja a Köpönyeg.hu.  2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös tájakon lesz a hidegebb. 

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának.
Többfelé lesz esős az időjárás, ónos szitálás is várható
Fotó: Unsplash

Pénteken délkeleten, az Alföldön ugyan néha felszakadozhat a hidegpárna, de folytatódik a szürke, ködös, borult idő. Szitálás, éjszaka ónos szitálás nehezítheti a közlekedést.

3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton borongós, nyirkos, sokfelé ködös időre számíthatunk, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el átmenetileg. Elszórtan szitálás, gyenge eső, éjszaka helyenként ónos szitálás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is szürke, párás, ködös idő valószínű, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti irányú szél egyes térségekben megélénkülhet. Kora délutánra 1–9 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lehet az enyhébb idő.

Hétfőn nagyrészt borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor tovább szakadozhat a felhőzet. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebb lehet. Délután 3–9 fok valószínű.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!