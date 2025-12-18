Időjárás: életveszélyessé válhatnak az utak a hét második felében

Csütörtökön erősen felhős, vagy borult, párás, és foltokban ködös időjárás lesz, de főleg délen előbukkanhat a nap. A délkeleti szél gyenge marad - írja a Köpönyeg.hu. 2 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, a tartósan ködös tájakon lesz a hidegebb.

Többfelé lesz esős az időjárás, ónos szitálás is várható

Fotó: Unsplash

Pénteken délkeleten, az Alföldön ugyan néha felszakadozhat a hidegpárna, de folytatódik a szürke, ködös, borult idő. Szitálás, éjszaka ónos szitálás nehezítheti a közlekedést.

3 és 11 fok között mozoghat a hőmérséklet.

Szombaton borongós, nyirkos, sokfelé ködös időre számíthatunk, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el átmenetileg. Elszórtan szitálás, gyenge eső, éjszaka helyenként ónos szitálás is előfordulhat. A szél többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt marad. A hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul.

Vasárnap továbbra is szürke, párás, ködös idő valószínű, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti irányú szél egyes térségekben megélénkülhet. Kora délutánra 1–9 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a Dél-Alföldön lehet az enyhébb idő.

Hétfőn nagyrészt borult, párás idő várható, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor tovább szakadozhat a felhőzet. A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebb lehet. Délután 3–9 fok valószínű.