Napokig tartó ónos eső csap le ránk, veszélyessé válnak az utak

Pénteken délkeleten, az Alföld térségében időnként felszakadhat a hidegpárna, összességében azonban marad a borongós, ködös, erősen felhős időjárás. Szitálás, éjszaka pedig ónos szitálás is előfordulhat, ami megnehezítheti a közlekedést - írja a Köpönyeg.hu. A hőmérséklet 3 és 11 fok között mozoghat, DK-en lehet az enyhébb idő.

A következő napokban továbbra is borult időjárásra lehet számítani

Fotó: MTI/Varga György

Szombaton nyirkos, többnyire borult idő ígérkezik, sokfelé tartós köddel, a felhőzet csak kevés helyen vékonyodhat el rövid időre. Elszórtan szitálás, gyenge eső várható, éjszaka helyenként ónos szitálás is kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge, legfeljebb mérsékelt lesz.

A maximumok 2–12 fok között alakulnak.

Vasárnap aranyvasárnapon sem változik érdemben az időjárás: szürke, párás, ködös időre számíthatunk, időnként szitálással, néhol ónos szitálással. A keleti, délkeleti szél egyes körzetekben megélénkülhet.

Kora délutánra 1 és 9 fok közé melegszik a levegő, a Dél-Alföldön lehet a legenyhébb.

Hétfőn túlnyomóan felhős, párás idő valószínű, helyenként ködfoltokkal és szitálással, esetleg ónos szitálással. Az Alföldön ugyanakkor továbbra is lehetnek felszakadozások a felhőzetben.A keleti, délkeleti szél több helyen élénkebbé válhat.

Délután 3–9 fok várható.

Kedden az Alföldön szakadozottabbá válhat a felhőzet, másutt marad a borult idő. A keleti, délkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérhetik.

A hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul.

Szenteste napján erősen felhős, vagy borult lesz az ég, de északkeleten előbújhat a nap. Délnyugaton elszórtan szitálhat az eső. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. +5 fok valószínű délután.