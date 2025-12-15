Durva időjárással indul a hét, később sem lesz sokkal jobb

Hétfőn szürke, párás időjárás ígérkezik, egyes tájakon egész nap megmaradó ködfoltokkal. Elszórtan gyenge szitálás is előfordulhat. A déli irányú légmozgás alig lesz érezhető - írja a Köpönyeg.hu. A hajnali órákban 0 és +5 °C közé csökken a hőmérséklet, délután nagyjából 5 fok várható.

Az ország nagy részén borult, csapadékos idővel indul a hét, és bár egyelőre az eső a meghatározó, a következő napok időjárása már egyre inkább kedvez a havazás kialakulásának.

Fotó: Unsplash

Kedden párás, borús idő lesz, helyenként köddel. Az Alföldön ugyanakkor átmenetileg szakadozhat a ködfelhőzet, így rövid időre a nap is megmutatkozhat. A délkeleti–keleti szél csak elszórtan élénkül meg.

A csúcshőmérséklet továbbra is 5 °C körül alakul.

Szerdán borult, párás időre számíthatunk, időnként már felszakadhat a hidegpárna. Gyenge szitálás, helyenként kisebb eső is kialakulhat. A délutáni órákban 2 és 9 °C közötti értékek valószínűek.

Csütörtökön továbbra is szürke, párás idő várható, de néhol kisüthet a nap. Gyenge eső, vagy szitálás bárhol előfordulhat. A hőmérséklet nem változik, +5 fok körül marad.

Pénteken többnyire erősen felhős, borongós, párás idő valószínű. Elszórtan csepergő eső, néhol kisebb csapadék is kialakulhat. A keleties szél mérsékelt marad. Délután általában 3–10 fokig emelkedik a hőmérséklet.