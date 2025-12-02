Mutatjuk, milyen lesz az időjárás szerdán

A hét közepén, szerdán az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös időjárásra számíthatunk.

Szerdán ködös időre ébredhetünk, de később sem lesz túl barátságos hozzánk az időjárás

Fotó: Rene Terp / Pexels

A köd főként a déli és keleti tájakon lehet sűrűbb, a látótávolság egyes helyeken jelentősen csökkenhet – írja a Köpönyeg. A reggeli órákban a levegő hőmérséklete fagypont körül alakul, így a járművezetőknek különösen óvatosnak kell lenniük a csúszós utak miatt.

Ködös időjárás várható

A nap előrehaladtával a köd csak lassan oszlik fel, a déli órákra is többnyire borult marad az ég, de helyenként rövid időre előbújhat a nap. Szitálás előfordulhat, különösen a Nyugat-Dunántúlon és a hegyvidéki területeken, a csapadék mennyisége azonban elhanyagolható lesz. A délkeleti szél gyenge marad, így a párás, nyirkos levegő napközben is megmarad.

A hőmérséklet szerdán a maximum +5 fok körül alakul, a reggeli mínuszok pedig a fagyzugos területeken -1 és 0 fok köré süllyedhetnek.

A borongós ég és a tartós köd miatt a napfény alig szűrődik át, így a hangulatunk is szürkébb lehet, a fényhiány a közérzetünkre is hatást gyakorolhat.

Bár már tél van, de összességében a szerdai nap őszies hangulatot hoz: nyirkos, ködös reggel, borongós délután és csak néhány rövid napsütéses pillanat.

Az egyre hidegebb idő beköszöntével sokan még mindig elektromos rollerrel közlekednek, ám a szakértők szerint ez ilyenkor különösen veszélyes. A téli időszakban jellemzőek a kátyúkárok, a fagy miatt kialakulnak úthibák miatt. Erre jó lesz odafigyelniük az autósoknak és más közlekedőknek is.