Meglepő változás érkezik az időjárásban

Szerdán borult, párás, néhol tartósan ködös időjárásra számíthatunk. Szitálás bárhol előfordulhat. A délkeleti szél gyenge marad - írja a Köpönyeg.hu. +5 fok körül alakul a csúcsérték.

Ködös időjárás várható, szitálás bárhol előfordulhat

Fotó: Unsplash

Csütörtökön folytatódik a ködfelhős, borongós idő, de az Alföldön néhol felszakadozhat a felhőzet. Kisebb eső, szitálás előfordul. A délkeleti szél továbbra is gyenge marad.

3 és 12 fok között változhat a hőmérséklet.

Pénteken kelet felől szakadozik a felhőzet, előbukkan a nap; nyugaton ezzel szemben még mindig borús idő várható. A keleti szél egyre inkább megélénkül. 5 és 13 fok közé enyhül az idő, a kevésbé felhős Tiszántúlon lesz a melegebb.

Szombaton Mikulás napján változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. A délkeleti szél élénk marad. 4 és 9 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, néhol kisebb csapadékkal. 5 és 10 fok között alakul a maximum.